إيطاليا "كعب داير".. لوكاكو يقترب من الانتقال إلى نابولي
السبت، 20 يوليه 2024 - 12:40
كتب : FilGoal
يبدو أن مصير روميلو لوكاكو مهاجم منتخب بلجيكا ارتبط بالأبد بالدوري الإيطالي، فبعدها لعب في صفوف إنتر ميلان وروما ها هو الآن على أعتاب فريق ثالث.
روميلو لوكاكو
النادي : تشيلسي
ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فإن لوكاكو توصل لاتفاق على تفاصيل تعاقده الشخصية مع نابولي.
وأوضحت الشبكة أنه الآن يجرى الاتفاق بين نابولي وتشيلسي على تفاصيل التعاقد خاصة أن النادي الإنجليزي لا يرغب في إعارة لوكاكو لثالث موسم على التوالي.
وحال إتمام الصفقة فستكون هذه هي المرة الثانية التي يجتمع فيها لوكاكو في العمل مع مدرب نابولي أنطونيو كونتي حينما عمل الثنائي معا في إنتر.
اللاعب البلجيكي صاحب الـ31 عاما يرتبط بعقد مع تشيلسي حتى عام 2026.
وخلال الموسم الماضي مع روما سجل لوكاكو 21 هدفا وصنع أربعة في 47 مباراة.
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