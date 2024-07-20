شيكاغو فاير يعوض مشتري التذاكر حال غياب ميسي عن مواجهته

السبت، 20 يوليه 2024 - 12:27

كتب : FilGoal

إصابة ميسي وخروجه في نهائي كوبا أمريكا

أعلن نادي شيكاغو فاير الأمريكي تقديم ضمان إئتمان للجماهير قبل مواجهة إنتر ميامي.

ويضم إنتر ميامي بين صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقدم شيكاغو فاير ضمان إئتمان لتعويض مشتري التذاكر في حال غياب ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي عن المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

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ويلعب شيكاغو فاير أمام إنتر ميامي يوم 31 أغسطس المقبل.

وقال شيكاغو فاير في بيان:

اعتمادا على تاريخ الشراء الخاص بك ، إذا لم يكن ميسي متاحا في يوم 31 أغسطس ، فسيتلقى المشجعون تعويضا من ما يلي:

1- عضوية التذكرة الموسمية

2- تذاكر مباراة واحدة لمباراة الموسم المقبل ضد إنتر ميامي

3- تذاكر مجانية لمباراة من اختيار المشجعين.

وكان نادي إنتر ميامي قد أعلن آخر مستجدات إصابة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي التي لحقت به في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024.

ورفع ميسي كأس كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي، بعدما فاز بنسخة 2024 على حساب كولومبيا.

وأفاد إنتر ميامي في بيان: "بعد التقييم الطبي تبين أن ميسي يعاني من إصابة في أربطة كاحله الأيمن.

وأضاف البيان "سيتم تحديد مدى جاهزية ليونيل حسب وتيرة تعافيه من الإصابة".

ميسي خرج من الملعب باكيا بسبب الإصابة في قدمه، وتابع باقي المباراة من على مقاعد البدلاء قبل رفع الكأس.

وكان البرغوث قد أكد أنه لا يعاني من إصابة قوية، متمنيا عودته إلى الملاعب قريبا، وذلك بعد التتويج بلقب كوبا أمريكا 2024.

وقال ميسي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "لقد انتهت بطولة كوبا أمريكا وأول شيء أريده هو أن أشكر الجميع على كل رسائل الدعم. أنا بخير والحمد لله، وأتمنى أن أعود إلى الملعب قريبًا مجددًا مستمتعًا بما أحب القيام به أكثر من أي شيء".

وأضاف "أنا سعيد للغاية، خاصة لأننا حققنا هدفنا وهو التتويج باللقب، وجعلنا أنخل دي ماريا يغادر وهو بطل".

وتابع "شكرًا لكل من دعمنا، هذا المنتخب الأرجنتيني لديه الكثير من الحاضر والكثير من المستقبل أيضا".

الأرجنتين توجت باللقب السادس عشر في تاريخها، لتفض الشراكة مع أوروجواي في صدارة الأبطال التاريخيين للقارة اللاتينية.

وفازت الأرجنتين بكوبا أمريكا الثانية على التوالي، وبطولتها الدولية الرابعة على التوالي بإضافة كأس العالم والفيناليسيما.

ميسي منتخب الأرجنتين
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