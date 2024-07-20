موندو: برشلونة يقدم عرضا رسميا إلى لايبزيج لضم أولمو
السبت، 20 يوليه 2024 - 11:39
كتب : FilGoal
قدم برشلونة عرضا رسميا إلى لايبزيج لضم لاعبه داني أولمو خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
داني أولمو
النادي : لايبزج
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها اليوم السبت أن عرض برشلونة وصلت قيمته إلى 60 مليون يورو متضمنة الحوافز.
وأوضح التقرير أن عرض برشلونة على أولمو عقد مدته ست سنوات.
وجذب أولمو بطل يورو 2024 رفقة منتخب إسبانيا اهتمام مانشستر سيتي كذلك.
ولكن أولمو يفضل العودة إلى إسبانيا وبالتحديد برشلونة حيث كان ناشئا قبل أن يترك النادي في عام 2015.
وحصد أولمو لقب هداف يورو 2024 وتقاسم الجائزة مع 5 لاعبين آخرين وهم هاري كين وجمال موسيالا وكودي جاكبو وجورج ميكوتادزه وإيفان شرانز.
وانضم أولمو لصفوف لايبزج في عام 2020 ومع الفريق سجل 29 هدفا وقدم 34 تمريرة حاسمة في 148 مباراة بمختلف البطولات.
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