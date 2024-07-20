خبر في الجول - شباب بلوزداد يتمم اتفاقه مع رزقي حمرون على الانضمام في الموسم المقبل

أتم شباب بلوزداد الجزائري اتفاقه مع اللاعب رزقي حمرو، لاعب نادي فاركو لضمه في الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد حمرون مع فاروق بنهاية الموسم الحالي.

وعلم FilGoal.com أن بلوزداد قد اتفق مع حمرون على الانضمام للفريق في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل وتم الاتفاق بين الطرفين على جميع شروط التعاقد.

وكانت رغبة اللاعب الرحيل في يناير الماضي ولكن تمسكت إدارة فاركو باللاعب بسبب موقف النادي في الدوري.

ولعب حمرون هذا الموسم 7 مباريات في الدوري المصري رفقة فاركو.

وساهم حمرون في هدفين إذ سجل هدفا وصنع آخر.

ولم يشارك اللاعب الجزائري في آخر 12 مباريات مع فاركو بالدوري سوى في مباراتين فقط بواق 15 دقيقة أمام الداخلية و10 دقائق ضد المصري.