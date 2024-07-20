عضو اتحاد الكرة يكشف قرارا من الإدارة بعد أزمة كاظمة.. وموعد عودة الجماهير لكأس مصر

شدد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه لن تقام أي مباراة ودية في مصر مجددا إلا بعد التنسيق مع الجبلاية منعا لتكرار أزمة نادي كاظمة الكويتي وتليفونات بني سويف.

وتحدث الكومي لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "اتصلنا بنادي كاظمة ووجدنا أن الشركة المنظمة للمعسكر غير معتمدة من اتحاد الكرة".

وواصل "أصدرنا بيانا أن نادي كاظمة لم ينسق مع اتحاد الكرة وسنتخذ كافة الإجراءات وإحالة الأمر إلى السلطات القانونية وناشدنا كافة الاتحادات الرياضية بأن أي فريق يرغب في إقامة معسكر في مصر يجب أن ينسق مع اتحاد الكرة".

وشدد "لن تقام أي مباراة سوى بعد التنسيق مع اتحاد الكرة المصري حفاظا على حقوق الجميع".

وعن سبب عدم حضور الجماهير لمباريات دور الـ32 كأس مصر قال: "بدأنا كأس مصر دور الـ32 قبل عودة الجماهير للملعب لذا لم يكن من الصحيح السماح بدخولهم في باقي المباريات ومع دور الـ16 سيعود الجمهور للتواجد في المباريات".

وأتم الكومي حديثه "لم يكن يجب علينا استثناء الأهلي أو الزمالك وحينها سوف يسأل الإسماعيلي عن سبب عدم حضور جمهور لمباراته أو الاتحاد السكندري".

ماذا حدث؟

أعلن نادي كاظمة الكويتي فوزه وديا على تليفونات بني سويف بسبعة أهداف لهدف، إلى هنا وكل شيء بدا طبيعيا.

لكن ما حدث لاحقا كان مثيرا.

فقد أعلن تليفونات بني سويف عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" أنه لم يواجه كاظمة وأن فترة الإعداد لم يبدأها من الأساس.

فما هي كواليس القصة؟