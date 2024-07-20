اتحاد جدة يرفض عرض وست هام لضم كانتي.. ويطلب هذا المبلغ

رفض نادي اتحاد جدة العرض المقدم من نادي وست هام يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع النجم الفرنسي نجولو كانتي.

وانضم كانتي إلى اتحاد جدة في الصيف الماضي قادما من تشيلسي.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن اتحاد جدة رفض العرض الأول المقدم من وست هام يونايتد البالغ قيمته 15 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت التقارير أن إدارة النادي السعودي تريد على الأقل الحصول على 25 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن النجم الفرنسي.

صحيفة "جارديان" البريطانية، ذكرت في وقت سابق أن وست هام دخل في مفاوضات جادة مع اتحاد جدة لضم نجولو كانتي.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن تحرك وست هام جاء بطلب من المدرب الإسباني جوليان لوبيتيجي المعجب بقدرات النجم الفرنسي.

كانتي الذي يملك مسيرة ذهبية مع ليستر سيتي وتشيلسي سيخوض الترجبة الثالثة في بريميرليج حال إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وظهر كانتي بمستوى جيد مؤخرا خلال منافسات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

وحصل لاعب الوسط على جائزة رجل مباراة منتخب بلاده مرتين.

كانتي المتوج بلقب كاس العالم 2018 مع منتخب فرنسا ودع النسخة الأخيرة من اليورو على يد إسبانيا في نصف النهائي.

ولعب كانتي مع اتحاد جدة في الموسم المنصرم 44 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 6 آخرين في جميع المسابقات.