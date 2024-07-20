مواعيد مباريات السبت 20 يوليو 2024 - 3 مواجهات في الدوري المصري

السبت، 20 يوليه 2024 - 10:17

كتب : FilGoal

فريق الاتحاد السكندري

تبدأ اليوم مباريات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 20 يوليو والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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طلائع الجيش × فاركو.. 5:30 مساء - أون تايم سبورتس 2.

سيراميكا كليوباترا × بلدية المحلة.. 9:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

البنك الأهلي × الاتحاد السكندري.. 9:00 مساء - أون تايم سبورتس.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل.

الدوري المصري مواعيد مباريات السبت
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