مواعيد مباريات السبت 20 يوليو 2024 - 3 مواجهات في الدوري المصري
السبت، 20 يوليه 2024 - 10:17
كتب : FilGoal
تبدأ اليوم مباريات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 20 يوليو والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
طلائع الجيش × فاركو.. 5:30 مساء - أون تايم سبورتس 2.
سيراميكا كليوباترا × بلدية المحلة.. 9:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
البنك الأهلي × الاتحاد السكندري.. 9:00 مساء - أون تايم سبورتس.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل.
نرشح لكم
عضو اتحاد الكرة يكشف قرارا من الإدارة بعد أزمة كاظمة.. وموعد عودة الجماهير لكأس مصر دوري المحترفين - رضا شحاتة مديرا فنيا لـ السكة الحديد مدرب الألومنيوم: مررنا بظروف صعبة وأغلقنا مفاتيح لعب الأهلي مؤتمر كولر: لا يهم الأداء في هذه المباريات.. وحارس مباراة بيراميدز تم تحديده مسبقا الدوري المصري - موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي والقنوات الناقلة بيان - "لا وديات بلا إذن".. اتحاد الكرة يعلن موقفه من أزمة كاظمة وتليفونات بني سويف السادس والأول في الكأس.. محمد هاني يسجل هدف فوز الأهلي على الألومنيوم كأس مصر - الأهلي يجتاز الألومنيوم بهدف قاتل من هاني