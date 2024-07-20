مواعيد مباريات السبت 20 يوليو 2024 - 3 مواجهات في الدوري المصري

عضو اتحاد الكرة يكشف قرارا من الإدارة بعد أزمة كاظمة.. وموعد عودة الجماهير لكأس مصر

دوري المحترفين - رضا شحاتة مديرا فنيا لـ السكة الحديد

مدرب الألومنيوم: مررنا بظروف صعبة وأغلقنا مفاتيح لعب الأهلي

مؤتمر كولر: لا يهم الأداء في هذه المباريات.. وحارس مباراة بيراميدز تم تحديده مسبقا

الدوري المصري - موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي والقنوات الناقلة

بيان - "لا وديات بلا إذن".. اتحاد الكرة يعلن موقفه من أزمة كاظمة وتليفونات بني سويف

السادس والأول في الكأس.. محمد هاني يسجل هدف فوز الأهلي على الألومنيوم

كأس مصر - الأهلي يجتاز الألومنيوم بهدف قاتل من هاني