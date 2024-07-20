محمد شريف ينتظم في معسكر الخليج بـ سلوفينيا

السبت، 20 يوليه 2024 - 00:52

كتب : FilGoal

محمد شريف

انتظم محمد شريف لاعب الخليج السعودي في معسكر فريقه والمقام في سلوفينيا استعدادا لمباريات الموسم الجديد.

محمد شريف

النادي : الخليج

الخليج

وانضم اللاعب لمعسكر فريقه بعد تأخر صدور تأشيرة دخول سلوفينيا منع اللاعب من التواجد ضمن معسكر الفريق خلال الأيام الأخيرة.

وأشارت تقارير سعودية سابقة بأن اللاعب لم يتم إبلاغه بالرحيل عن نادي الخليج حتى هذه اللحظة.

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وكانت التقارير قد ذكرت قبل أيام، أن محمد شريف يدرس عروض الرحيل من ناديه.

وأوضح التقرير أن محمد شريف أصبح قريبا من الرحيل عن فريقه الخليج السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف التقرير أن شريف تلقى عدة عروض أوروبية، كما أن هناك محاولات جس نبض من الأهلي لإعادته لصفوف الفريق بعد رحيل أنتوني موديست.

ولفتت الجريدة السعودية إلى أن الرغبة في الرحيل بين المهاجم المصري والخليج أصبحت متبادلة.

ومن المفترض أن تشهد الأيام المقبلة القرار النهائي من قبل إدارة الخليج بخصوص موقف محمد شريف، سواء ببيعه للأهلي المصري أو خروجه لرحلة احتراف في أوروبا، حسب التقرير.

شريف أسهم في 8 أهداف خلال 36 مباراة مع الخليج في الموسم الماضي.

محمد شريف الدوري السعودي الخليج
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