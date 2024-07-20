دوري المحترفين - رضا شحاتة مديرا فنيا لـ السكة الحديد
السبت، 20 يوليه 2024 - 00:18
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي السكة الحديد تعيين رضا شحاتة مديرا فنيا للفريق بدءا من الموسم المقبل.
وستكون تلك التجربة التدريبية الرابعة لرضا شحاتة البالغ 43 عاما.
ويتولى شحاتة تدريب السكة الحديد خلفا لأمير عزمي مجاهد وتامر فاروق اللذان قادا الفريق في الموسم المنقضي.
وأنهى السكة الحديد الموسم المنقضي في دوري المحترفين بالمركز السابع برصيد 38 نقطة.
وسبق أن قاد شحاتة فرق الجونة والداخلية وغزل المحلة في الدوري المصري.
كما سبق وأن تولى منصب مدير التعاقدات في الأهلى من قبل.
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