"يحمل سجلا حافلا في الكرة الإنجليزية".. 7 معايير من الاتحاد الإنجليزي لخلافة ساوثجيت

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 7 معايير للتقديم إلى وظيفة مدرب المنتخب خلفا لـ جاريث ساوثجيت.

وقدم ساوثجيت استقالته من منصبه عقب خسارة بطولة يورو 2024 في النهائي من إسبانيا.

وجاءت المعايير كالتالي:

-يحمل رخصة Pro من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

-يكون لديه خبرة كبيرة في كرة القدم الإنجليزية، مع سجل حافل في تحقيق النتائج في الدوري الإنجليزي الممتاز و/أو المسابقات الدولية الرائدة.

-يكون قائدا استثنائيا ويفهم بيئة كرة القدم الدولية ويستمتع بها.

-يكون من ذوي الخبرة في تحديد وإدارة وتطوير اللاعبين بنجاح.

-يكون مرنا ومريحا للغاية في دور رفيع المستوى للغاية مع تدقيق عام مكثف.

-يكون لديه سجل حافل في خلق ثقافة وبيئة عالية الأداء وإيجابية.

-يكون لديه قيم شخصية قوية ونزاهة ويفهم ويحتضن الدور الذي يلعبه كمدرب للفريق الأول للرجال في إنجلترا في إلهام الأمة.

وأفاد الاتحاد الإنجليزي في بيان حول استقالة ساوثجيت: "بعد 102 مباراة وما يقرب من ثماني سنوات في منصبه، جاريث ساوثجيت سيترك منصبه كمدرب لمنتخب الأسود الثلاثة".

وكان تعاقد المدرب صاحب الـ53 عاما يمتد حتى الـ31 من شهر ديسمبر المقبل.

وتولى ساوثجيت تدريب منتخب إنجلترا في عام 2016 بعد اليورو التي أقيمت السنة ذاتها.

وقاد ساوثجيت منتخب بلاده لبلوغ نصف نهائي كأس العالم 2018 والحصول على المركز الرابع.

وفي يورو 2020 فشل في التتويج باللقب في ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن بعدما هُزم بركلات الترجيح ضد إيطاليا.

وودع كأس العالم 2022 من ربع النهائي على يد فرنسا.

وأخيرا فشل في التتويج بيورو 2024 بالهزيمة من إسبانيا.

وقاد ساوثجيت منتخب إنجلترا في 102 مباراة فاز في 64 مواجهة وهُزم في 18 وتعادل في 20.

وسجل منتخب إنجلترا تحت قيادته 230 هدفا واستقبل 86 آخرين.

وبذلك لن يحقق ساوثجيت أبدا هتاف "إنها عائدة إلى المنزل" في إشارة للفوز بالبطولات وعودة الكؤوس إلى مهد كرة القدم.