أولمبياد باريس – مدير المنتخب: تطورات إصابة كوكا.. ونتمنى تحقيق ميدالية

الجمعة، 19 يوليه 2024 - 23:56

كتب : FilGoal

منتخب مصر - أحمد نبيل كوكا

أعطى محمود حرب مدير منتخب مصر الأولمبي تطورات عن إصابة أحمد نبيل "كوكا" قبل أولمبياد باريس 2024.

ويستهل منتخب مصر مشواره يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأولى لمجموعة الفراعنة والتي تضم: إسبانيا وأوزبكستان.

وقال حرب عبر قناة إم بي سي مصر 2: "المعسكر كان ناجحا على جميع النواحي واندمج اللاعبين الكبار مع الصغار، والفريق يسير بخطوات ثابتة".

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وأضاف "كوكا تعرض للإصابة في مباراة أوكرانيا بكدمة في وجه القدم، وتبين أن الإصابة قوية إلى حد ما، هو يخوض برنامجا تأهيليا، لكنه في تحسن مستمر، لا يوجد أي قرار بلعبه أو عدمه".

وأنهى حديثه "نتمنى أن تكون فرصنا جيدة في المجموعة وننجح في الوصول إلى أدوار متقدمة لتحقيق ميدالية".

وكان منتخب مصر قد استعد للمشاركة في الأولمبياد بالتعادل مع أوكرانيا بنتيجة 1-1 والفوز على العراق بنتيجة 2-1.

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