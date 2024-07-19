الغزو الإسباني اكتمل.. كومو يعلن التعاقد مع ألبيرتو مورينو

الجمعة، 19 يوليه 2024 - 23:37

كتب : FilGoal

ألبيرتو مورينو

أعلن نادي كومو التعاقد مع ألبيرتو مورينو لاعب فياريال السابق في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد النادي أن المدافع الإسباني وقع على عقد حتى 2025 مع تجديده بشكل تلقائي في حال تحقيق بعض الشروط.

وقال سيسك فابريجاس المدير الفني للفريق للموقع الرسمي: "مورينو مدافع سريع ورشيق وموهوب تقنيا ويتمتع بخبرة دولية كبيرة، وقد لعب في أهم المسابقات الأوروبية".

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واختتم "من المؤكد أن خصائصه ستكون مفيدة لمواجهة بطولة جديدة وصعبة ونحن سعداء بالترحيب به".

بينما قال اللاعب البالغ من العمر 32 عاما للموقع الرسمي: "سعيد للغاية لأنني قادر على إضافة تجربة أخرى إلى مسيرتي، لقد وصلت إلى دوري جديد، وسيتعين علي التعامل مع فريق جديد ولغة مختلفة".

وأضاف "لقد تحدثت مع فابريجاس وكان أول من أظهر مدى رغبة النادي في ضمي وكان الشعور رائعا على الفور".

وأنهى حديثه قائلا: "يعد الدوري الإيطالي أحد أفضل الدوريات في العالم، إذ يضم لاعبين وفرقا رائعة ذات تاريخ عالمي، علينا أن نحاول تقديم أفضل ما لدينا في كل مباراة".

وتعاقد كومو من قبل مع بيبي رينا الحارس الإسباني حتى عام 2025.

ويقترب كومو من التعاقد مع الإسباني رودري سانشيز لاعب ريال بيتيس ليكون رابع الإسبان في كومو.

والأمر كذلك مع الإسباني باو لوبيز حارس مرمى مارسيليا عن طريق الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 9 ملايين يورو وتتحول إلى إلزامية في حال البقاء في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

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