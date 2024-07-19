الصفاقسي يعلن استعارة كريستو من الأهلي

الجمعة، 19 يوليه 2024 - 23:37

كتب : FilGoal

محمد الضاوي كريستو مع منتخب تونس للشباب

أعلن نادي الصفاقسي التونسي ضم محمد الضاوي "كريستو" قادما من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأوضح النادي التونسي وجود بند أحقية الشراء بنهاية مدة الإعارة.

وكان FilGoal.com قد أشار في وقت سابق إلى موافقة الأهلي على إعارة اللاعب التونسي لمدة موسم واحد بالمجان.

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واشترط الأهلي بأن يتحمل النادي التونسي راتب كريستو كاملا، وبالتالي يوفر المارد الأحمر راتب كريستو في ميزانيته.

وسبق أن قال مصدر من الأهلي - طلب عدم ذكر اسمه - في وقت سابق لـFilGoal.com: "بعدما وافق الأهلي على عرض الرجاء لبيع اللاعب دخل الصفاقسي في المفاوضات وتقدم بعرض لاستعارة اللاعب".

وانضم كريستو لصفوف الأهلي مطلع عام 2023 الماضي قادما من النجم الساحلي التونسي.

ولعب كريستو البالغ من العمر 21 عاما مع الأهلي 15 مباراة فقط في مختلف البطولات بعدد دقائق 455 دقيقة.

ولم ينجح اللاعب في التسجيل لكنه صنع هدفا.

ويشارك الصفاقسي الموسم المقبل في الكونفدرالية الإفريقية بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب الدوري التونسي للموسم المنقضي.

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