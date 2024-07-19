مدرب الألومنيوم: مررنا بظروف صعبة وأغلقنا مفاتيح لعب الأهلي

أبدى هشام عبد المنعم مدرب الألومنيوم رضاه عن أداء لاعبيه رغم الخسارة أمام الأهلي في دور الـ 32 لكأس مصر.

وقال عبد المنعم في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "أهنئ الأهلي على تأهله. لعبنا أمام ناد كبير وهو نادي القرن. هناك فارق كبير في القدرات والإمكانيات".

وأضاف "أهنئ لاعبي فريقي على الأداء. اللاعبون كانوا رجالا ومررنا بظروف صعبة. الدوري انتهى بالنسبة لنا يوم 26 أبريل، وكان من المفترض أن تقام هذه المباراة يوم 29 مايو، وقبل الموعد بثلاثة أيام تلقينا فاكس بالتأجيل".

وأوضح "منحنا اللاعبين 35 يوما كراحة سلبية، ثم أرسل لنا الاتحاد أن المباراة يوم 19 يوليو، فجمعنا اللاعبين في بداية الشهر الجاري".

وأكمل "اللاعبون امتلكوا الدوافع، وقلت لهم يجب أن نلعب مباراة جيدة بصرف النظر عن النتيجة فنحن نواجه الأهلي".

واختتم "تمكننا من التعامل تكتيكيا بشكل جيد مع المباراة وتمكننا من الإغلاق على مفاتيح لعب الأهلي الذي لم يملك الكثير من الفرص".

وتغلب الأهلي على الألومنيوم بهدف دون رد سجله محمد هاني في الدقيقة 93.

وتأهل الأهلي لملاقاة فاركو في دور الـ 16.