إسبانيا ترشح 11 ملعبا لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أسماء ملاعبه الـ 11 التي ستستعد لاستضافة نهائيات كأس العالم 2023.

ومن المنتظر أن تقام نهائيات كأس العالم 2023 في 6 دول مختلفة مقسمة على 3 قارات.

وتستضيف إسبانيا المونديال على 11 ملعبا والمغرب 6 ملاعب والبرتغال 3 ملاعب.

وجاءت أسماء الملاعب المرشحة من الاتحاد الإسباني

أنويتا – مدينة سان سيباستيان – ملعب فريق ريال سوسيداد

كامب نو – مدينة برشلونة – ملعب فريق برشلونة

جران كناريا – مدينة لاس بالماس – ملعب فريق لاس بالماس

لا كارتوخا – مدينة إشبيلية

لا روزاليدا – مدينة مالاجا – ملعب فريق مالاجا

واندا ميتروبوليتانو – مدينة مدريد – ملعب فريق أتليتكو مدريد

نيو روماريدا – مدينة سرقسطة – ملعب فريق ريال سرقسطة

ملعب RCDE – مدينة برشلونة – ملعب فريق إسبانيول

ملعب ريازور – مدينة لاكورونيا – ملعب فريق ديبورتيفو لاكورونيا

ملعب سان ماميس – مدينة بلباو – ملعب أتليتك بلباو

ملعب سانتياجو بيرنابيو – مدينة مدريد – ملعب ريال مدريد

كما تم إرسال اسم 45 مكانا فرعيا لإقامة المعسكرات عليه في المونديال في 16 منطقة مختلفة.

وسيعلن فيفا الملاعب الرئيسية والفرعية في 11 ديسمبر المقبل التي ستستضيف البطولة بشكل نهائي.

وسبق أن ذكرت جريدة ماركا أنه تم الاستقرار على اختيار ملعب سنتياجو برنابيو كمسرح لنهائي كأس العالم 2030.

أوضح التقرير أن سباق استضافة نهائي كأس العالم 2030 شهد منافسة شرسة بين المغرب وإسبانيا، قبل أن يتم اختيار ملعب سنتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.

فقد كان الملعب الكبير للدار البيضاء الذي يتسع إلى 113 ألف متفرج منافسا قويا لسنتياجو بيرنابيو بمدريد الذي تبلغ سعته أكثر من 80 ألف مقعد.

وستُلعب أول 3 مباريات في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي احتفالا بمرور 100 عام على انطلاق المسابقة.

وستجرى مباراة الافتتاح على ملعب سينتيناريو في أوروجواي، التي احتضنت أول نسخة للمسابقة عام 1930، الذي سيشهد احتفالية مئوية كأس العالم.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد أعلن سفراء وشعار كأس العالم 2030 رفقة البرتغال وإسبانيا.

وتم الكشف عن الهوية البصرية لهذا الملف تحت شعار "هيا بنا يلاه" لتنظيم منافسة عالمية "من أجل كرة القدم، من أجل العالم، ومن أجل الغد".

وسيمكن هذا الملف المشترك من تنظيم هذا العرس الكروي العالمي في قارتين، وهي سابقة في تاريخ المنافسة التي ستخلد ذكرتها المئوية سنة 2030.

تم أيضا تقديم سفراء كأس العالم 2030 الذين سيمثلون بلدهم وهم لويس فيجو، وأندريس إنييستا ونور الدين النيبت، بالإضافة للنجم السابق إيمانويل أديبايور، سفيرا لإفريقيا في كأس العالم 2030.