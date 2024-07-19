إسبانيا ترشح 11 ملعبا لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030
الجمعة، 19 يوليه 2024 - 23:19
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أسماء ملاعبه الـ 11 التي ستستعد لاستضافة نهائيات كأس العالم 2023.
ومن المنتظر أن تقام نهائيات كأس العالم 2023 في 6 دول مختلفة مقسمة على 3 قارات.
وتستضيف إسبانيا المونديال على 11 ملعبا والمغرب 6 ملاعب والبرتغال 3 ملاعب.
وجاءت أسماء الملاعب المرشحة من الاتحاد الإسباني
أنويتا – مدينة سان سيباستيان – ملعب فريق ريال سوسيداد
كامب نو – مدينة برشلونة – ملعب فريق برشلونة
جران كناريا – مدينة لاس بالماس – ملعب فريق لاس بالماس
لا كارتوخا – مدينة إشبيلية
لا روزاليدا – مدينة مالاجا – ملعب فريق مالاجا
واندا ميتروبوليتانو – مدينة مدريد – ملعب فريق أتليتكو مدريد
نيو روماريدا – مدينة سرقسطة – ملعب فريق ريال سرقسطة
ملعب RCDE – مدينة برشلونة – ملعب فريق إسبانيول
ملعب ريازور – مدينة لاكورونيا – ملعب فريق ديبورتيفو لاكورونيا
ملعب سان ماميس – مدينة بلباو – ملعب أتليتك بلباو
ملعب سانتياجو بيرنابيو – مدينة مدريد – ملعب ريال مدريد
🔴 OFICIAL | Estos son los 11 estadios españoles propuestos para el Mundial 2030
➡️ Descubre también las 45 subsedes que se incluirán en el dosier de la candidatura
🔗 https://t.co/Q9BVCcwXD7#YallaVamos2030 pic.twitter.com/shDnXVqWZ6— RFEF (@rfef) July 19, 2024
كما تم إرسال اسم 45 مكانا فرعيا لإقامة المعسكرات عليه في المونديال في 16 منطقة مختلفة.
وسيعلن فيفا الملاعب الرئيسية والفرعية في 11 ديسمبر المقبل التي ستستضيف البطولة بشكل نهائي.
وسبق أن ذكرت جريدة ماركا أنه تم الاستقرار على اختيار ملعب سنتياجو برنابيو كمسرح لنهائي كأس العالم 2030.
أوضح التقرير أن سباق استضافة نهائي كأس العالم 2030 شهد منافسة شرسة بين المغرب وإسبانيا، قبل أن يتم اختيار ملعب سنتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.