مؤتمر كولر: لا يهم الأداء في هذه المباريات.. وحارس مباراة بيراميدز تم تحديده مسبقا

الجمعة، 19 يوليه 2024 - 23:15

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي

قلل مارسيل كولر مدرب الأهلي من المخاوف بشان أداء الفريق عقب فوزه على الألومنيوم 1-0 في دور الـ 32 لكأس مصر.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "وجدنا صعوبة في خلق الفرص. هذه المباريات يتم الفوز بها فقط. في الشوط الثاني كنا أفضل وخلقنا فرص أكثر، ولكن في المجمل لن ننظر للأداء، ففي هذه الفترة وفي مباريات الكأس تحديدا الفوز هو الأهم".

وأضاف "في نفس الدور في كأس مصر الموسم الماضي فزنا في الدقائق الأخيرة على منتخب السويس وأهدرنا ركلة جزاء فربما يكون هذا فأل حسن لنا".

أخبار متعلقة:
الدوري المصري - موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي والقنوات الناقلة كأس مصر - الأهلي يجتاز الألومنيوم بهدف قاتل من هاني السادس والأول في الكأس.. محمد هاني يسجل هدف فوز الأهلي على الألومنيوم

وأوضح "تحدثت مع اللاعبين عن عدم التعالي أو الاستهتار في المباراة، ولكن البعض كان بعيدا عن المشاركة وبعض اللاعبين لم يلعبوا مع البعض الآخر منذ وقت طويل. المداورة ضرورية في ظل ضغط المباريات وهذا كان أحد عوامل صعوبة المباراة".

وأكمل "وحين تواجه فريقا يدافع تحت الكرة بكامل صفوفه تضيق المساحات ناحية مرماه، وفي هذه الحالات نحتاج للمزيد من الحالات".

وواصل "الألومنيوم بذل جهدا كبيرا للغاية وكان يحاول بكل جهده الوصول للوقت الإضافي وركلات الترجيح وهذا حقهم المشروع. لا يجب أن نفوز بكل مباراة بـ 3 أو 4 أهداف فالمهم هو الفوز".

وعن التبديل المتكرر في حراسة المرمى بين مصطفى شوبير ومحمد الشناوي قال: "تحدثنا مع الحراس وهناك اتفاق مسبق بشأن من سيلعب أي مباراة مقبلة، ومن سيلعب مباراة بيراميدز تم تحديده سلفا. من هو؟ ستعرفون بعد 3 أيام".

واختتم "لا يوجد لاعب سعيد. أنا أتخذ القرارات. كل اللاعبين يريدون لعب كل الدقائق وفي النهاية يجب أن أختار الأنسب".

وأهدر وسام أبو علي ركلة جزاء في الدقيقة 82، قبل أن يسجل محمد هاني هدف الفوز في الدقيقة 93.

وتأهل الأهلي لملاقاة فاركو في دور الـ 16 لكأس مصر.

مارسيل كولر الأهلي الألومنيوم كأس مصر مؤتمر كولر
نرشح لكم
الصفاقسي يعلن استعارة كريستو من الأهلي مدرب الألومنيوم: مررنا بظروف صعبة وأغلقنا مفاتيح لعب الأهلي الدوري المصري - موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي والقنوات الناقلة السادس والأول في الكأس.. محمد هاني يسجل هدف فوز الأهلي على الألومنيوم غزل المحلة يضم لاعب سموحة مصدر من الزمالك لـ في الجول: موقفنا سليم ضد بروكسي.. وموقف إنذارات نبيل عماد مصدر من اتحاد الكرة يكشف مدى صحة مشاركة نبيل عماد ضد بروكسي خبر في الجول - مودرن سبورت يتمم اتفاقه لضم موهبة منتخب السويس
أخر الأخبار
دوري المحترفين - رضا شحاتة مديرا فنيا لـ السكة الحديد 3 دقيقة | القسم الثاني
"يحمل سجلا حافلا في الكرة الإنجليزية".. 7 معايير من الاتحاد الإنجليزي لخلافة ساوثجيت 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
أولمبياد باريس – مدير المنتخب: تطورات إصابة كوكا.. ونتمنى تحقيق ميدالية 25 دقيقة | باريس 2024
الغزو الإسباني اكتمل.. كومو يعلن التعاقد مع ألبيرتو مورينو 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
الصفاقسي يعلن استعارة كريستو من الأهلي 44 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الألومنيوم: مررنا بظروف صعبة وأغلقنا مفاتيح لعب الأهلي ساعة | الدوري المصري
إسبانيا ترشح 11 ملعبا لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر كولر: لا يهم الأداء في هذه المباريات.. وحارس مباراة بيراميدز تم تحديده مسبقا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 "استثنائي".. مدرب ليفربول يشيد بما فعله صلاح في السباق القاسي 3 محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم نهائي ضد الأهلي.. ومهلة أخيرة قبل العقوبات 4 الأهلي يعلن وقف البث المباشر لقناته الفضائية