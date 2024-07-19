مؤتمر كولر: لا يهم الأداء في هذه المباريات.. وحارس مباراة بيراميدز تم تحديده مسبقا

قلل مارسيل كولر مدرب الأهلي من المخاوف بشان أداء الفريق عقب فوزه على الألومنيوم 1-0 في دور الـ 32 لكأس مصر.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "وجدنا صعوبة في خلق الفرص. هذه المباريات يتم الفوز بها فقط. في الشوط الثاني كنا أفضل وخلقنا فرص أكثر، ولكن في المجمل لن ننظر للأداء، ففي هذه الفترة وفي مباريات الكأس تحديدا الفوز هو الأهم".

وأضاف "في نفس الدور في كأس مصر الموسم الماضي فزنا في الدقائق الأخيرة على منتخب السويس وأهدرنا ركلة جزاء فربما يكون هذا فأل حسن لنا".

وأوضح "تحدثت مع اللاعبين عن عدم التعالي أو الاستهتار في المباراة، ولكن البعض كان بعيدا عن المشاركة وبعض اللاعبين لم يلعبوا مع البعض الآخر منذ وقت طويل. المداورة ضرورية في ظل ضغط المباريات وهذا كان أحد عوامل صعوبة المباراة".

وأكمل "وحين تواجه فريقا يدافع تحت الكرة بكامل صفوفه تضيق المساحات ناحية مرماه، وفي هذه الحالات نحتاج للمزيد من الحالات".

وواصل "الألومنيوم بذل جهدا كبيرا للغاية وكان يحاول بكل جهده الوصول للوقت الإضافي وركلات الترجيح وهذا حقهم المشروع. لا يجب أن نفوز بكل مباراة بـ 3 أو 4 أهداف فالمهم هو الفوز".

وعن التبديل المتكرر في حراسة المرمى بين مصطفى شوبير ومحمد الشناوي قال: "تحدثنا مع الحراس وهناك اتفاق مسبق بشأن من سيلعب أي مباراة مقبلة، ومن سيلعب مباراة بيراميدز تم تحديده سلفا. من هو؟ ستعرفون بعد 3 أيام".

واختتم "لا يوجد لاعب سعيد. أنا أتخذ القرارات. كل اللاعبين يريدون لعب كل الدقائق وفي النهاية يجب أن أختار الأنسب".

وأهدر وسام أبو علي ركلة جزاء في الدقيقة 82، قبل أن يسجل محمد هاني هدف الفوز في الدقيقة 93.

وتأهل الأهلي لملاقاة فاركو في دور الـ 16 لكأس مصر.