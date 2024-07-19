أولمبياد باريس - منتخب مصر يبدأ استعداداته في مدينة نانت للقاء الدومينيكان

خاض منتخب مصر الأولمبي أول مران له في مدينة نانت الفرنسية استعدادا للقاء جمهورية الدومينيكان في منافسات أولمبياد باريس 2024.

ويستهل منتخب مصر مشواره يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأولى لمجموعة الفراعنة والتي تضم: إسبانيا وأوزبكستان أيضا.

وجاء التدريب قويا ووسط أجواء أولمبية وتحت إشراف اللجنة المنظمة العليا للأولمبياد حيث يتدرب المنتخب في ملاعب أولمبية ويقيم في فندق تابع للأولمبياد.

شهد التدريب جمال علام رئيس اتحاد الكرة الذي وصل من القاهرة أمس وانضم إلى بعثة المنتخب بدعوه من فيفا لحضور حفلها بمناسبة الدورة الأولمبية.

قاد التدريب البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي وشهد فقرات متنوعة بدأت بفقرة بدنية أشرف عليها ليوناردو مخطط الأحمال ثم بعض التدريبات الفنية التي أقيمت مع البرازيلي وتياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب وقاد سيد السويركي مدرب الحراس تدريبات مستقلة للحراس: حمزة علاء وعلى الجابري ومحمد سيحا.

وكان منتخب مصر قد استعد للمشاركة في الأولمبياد بالتعادل مع أوكرانيا بنتيجة 1-1 والفوز على العراق بنتيجة 2-1.