الدوري المصري - موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي والقنوات الناقلة

الجمعة، 19 يوليه 2024 - 23:03

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز - إمام عاشور - مصطفى فتحي

يستعد بيراميدز والأهلي لخوض المواجهة الثانية الحاسمة في سباق الدوري المصري، ضمن منافسات الجولة 31.

وخسر بيراميدز آخر مبارياته في الدوري أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 14.

ثم فاز على النصر بأربعة أهداف دون رد في دور الـ 32 لكأس مصر.

أخبار متعلقة:
السادس والأول في الكأس.. محمد هاني يسجل هدف فوز الأهلي على الألومنيوم كأس مصر - الأهلي يجتاز الألومنيوم بهدف قاتل من هاني الأهلي يتحمل قيمة تذاكر جماهيره في مباراة بيراميدز.. ويحدد سعر تذكرة مبارياته المقبلة نفاد تذاكر الدرجة الثالثة لجماهير الأهلي أمام بيراميدز في الدوري

بينما فاز الأهلي في آخر مبارياته في الدوري على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

ثم تغلب الأحمر على الألومنيوم في دور الـ 32 لكأس مصر بهدف دون رد.

ويحتل بيراميدز صدارة الدوري برصيد 68 نقطة من 28 مباراة.

بينما يحتل الأهلي حامل اللقب المركز الثاني برصيد 63 نقطة من 25 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الإثنين 22 يوليو 2024.

وتنطلق المواجهة في التاسعة مساء.

وتُلعب المباراة على استاد الدفاع الجوي.

وتُذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس.

الأهلي بيراميدز الدوري المصري موعد مباراة الأهلي موعد مباراة بيراميدز
نرشح لكم
الصفاقسي يعلن استعارة كريستو من الأهلي مدرب الألومنيوم: مررنا بظروف صعبة وأغلقنا مفاتيح لعب الأهلي مؤتمر كولر: لا يهم الأداء في هذه المباريات.. وحارس مباراة بيراميدز تم تحديده مسبقا السادس والأول في الكأس.. محمد هاني يسجل هدف فوز الأهلي على الألومنيوم غزل المحلة يضم لاعب سموحة مصدر من الزمالك لـ في الجول: موقفنا سليم ضد بروكسي.. وموقف إنذارات نبيل عماد مصدر من اتحاد الكرة يكشف مدى صحة مشاركة نبيل عماد ضد بروكسي خبر في الجول - مودرن سبورت يتمم اتفاقه لضم موهبة منتخب السويس
أخر الأخبار
دوري المحترفين - رضا شحاتة مديرا فنيا لـ السكة الحديد 4 دقيقة | القسم الثاني
"يحمل سجلا حافلا في الكرة الإنجليزية".. 7 معايير من الاتحاد الإنجليزي لخلافة ساوثجيت 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
أولمبياد باريس – مدير المنتخب: تطورات إصابة كوكا.. ونتمنى تحقيق ميدالية 26 دقيقة | باريس 2024
الغزو الإسباني اكتمل.. كومو يعلن التعاقد مع ألبيرتو مورينو 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
الصفاقسي يعلن استعارة كريستو من الأهلي 46 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الألومنيوم: مررنا بظروف صعبة وأغلقنا مفاتيح لعب الأهلي ساعة | الدوري المصري
إسبانيا ترشح 11 ملعبا لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر كولر: لا يهم الأداء في هذه المباريات.. وحارس مباراة بيراميدز تم تحديده مسبقا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 "استثنائي".. مدرب ليفربول يشيد بما فعله صلاح في السباق القاسي 3 محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم نهائي ضد الأهلي.. ومهلة أخيرة قبل العقوبات 4 الأهلي يعلن وقف البث المباشر لقناته الفضائية