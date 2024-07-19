الدوري المصري - موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي والقنوات الناقلة

يستعد بيراميدز والأهلي لخوض المواجهة الثانية الحاسمة في سباق الدوري المصري، ضمن منافسات الجولة 31.

وخسر بيراميدز آخر مبارياته في الدوري أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 14.

ثم فاز على النصر بأربعة أهداف دون رد في دور الـ 32 لكأس مصر.

بينما فاز الأهلي في آخر مبارياته في الدوري على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

ثم تغلب الأحمر على الألومنيوم في دور الـ 32 لكأس مصر بهدف دون رد.

ويحتل بيراميدز صدارة الدوري برصيد 68 نقطة من 28 مباراة.

بينما يحتل الأهلي حامل اللقب المركز الثاني برصيد 63 نقطة من 25 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الإثنين 22 يوليو 2024.

وتنطلق المواجهة في التاسعة مساء.

وتُلعب المباراة على استاد الدفاع الجوي.

وتُذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس.