مدير بايرن: مستقبل كيميتش مفتوحا معنا.. وموعد بداية المفاوضات

يرى ماكس إيبيرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ أن مستقبل جوشوا كيميتش لاعب الفريق مفتوحا.

وينتهي عقد اللاعب الألماني في صيف 2025.

وقال إيبيرل لصحيفة بيلد: "مستقبل كيميتش؟ بالطبع لا يزال مفتوحا معنا".

واختتم "يتبقى لكيميتش عام واحد في عقده، واتفقنا على أن نتحدث مع بعضنا البعض بعد إجازته".

ويسعى نادي باريس سان جيرمان إلى تكوين وسط ملعب قوي بالتعاقد مع الثنائي كيميتش وجواو نيفيز لاعب بنفيكا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس في وقت سابف أن نادي العاصمة الفرنسية لا يريد التعاقد مع اللاعب الألماني كبديل لصفقة نيفيز، بل يريد التعاقد مع الثنائي معا.

وتحدث كيميتش عن هذه النقطة من قبل لشبكة سكاي سبورت ألمانيا قائلا: "الأمر لا يعتمد علي فقط، لكن أيضا على رغبة النادي".

وأتم "يظل بايرن ميونيخ له الأولوية بالنسبة لي، ستتم المحادثات بشأن مستقبلي، لا يزال أمامي عام واحد على عقدي".

وخرج بايرن ميونيخ بدون أي ألقاب خلال الموسم المنقضي.