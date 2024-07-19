بيان - "لا وديات بلا إذن".. اتحاد الكرة يعلن موقفه من أزمة كاظمة وتليفونات بني سويف

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موقفه حيال أزمة المباراة الودية التي خاضها كاظمة الكويتي أمام -ما كان يفترض أنه- فريق تليفونات بني سويف، مقررا عدم السماح لإجراء مباريات ودية لفرق خارجية دون إذن مسبق من الاتحاد.

وجاء بيان الاتحاد كالتالي:

تابع الاتحاد المصري عن كثب ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من أخبار متعلقة بالمباراة الودية التي تمت بين نادي كاظمة الكويتي ونادي تليفونات بني سويف في إطار معسكره التدريبي داخل مصر و الذي تنظمه إحدى الشركات الخاصة.

وفي ضوء البيان الذي أصدره نادي كاظمة الكويتي حيال هذا الأمر يوضح الاتحاد المصري أنه على الرغم من عدم التنسيق المسبق بين الجانب الكويتي والاتحاد المصري لكره القدم إلا أن الاتحاد المصري سيقوم بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم لكشف كافة الملابسات المتعلقة بهذا الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

هذا ويهيب الاتحاد المصري بكافة الاتحادات والأندية الخارجية التنسيق المسبق مع الاتحاد المصري لكرة القدم عند إقامة أي معسكرات تدريبية أو مباريات ودية داخل جمهورية مصر العربية وذلك لتقديم كافة أوجه الدعم، مع التأكيد على أنه لن يسمح بإقامة أي مباريات ودية لكافة الفرق الخارجية دون الحصول على إذن مسبق من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

ماذا حدث؟

أعلن نادي كاظمة الكويتي فوزه وديا على تليفونات بني سويف بسبعة أهداف لهدف، إلى هنا وكل شيء بدا طبيعيا.

لكن ما حدث لاحقا كان مثيرا.

فقد أعلن تليفونات بني سويف عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" أنه لم يواجه كاظمة وأن فترة الإعداد لم يبدأها من الأساس.

فما هي كواليس القصة؟