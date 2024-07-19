انتهى صبره على برشلونة.. موندو ديبورتيفو: روبرتو يستمع لعروض من إنجلترا

الجمعة، 19 يوليه 2024 - 22:24

كتب : FilGoal

سيرجي روبيرتو

يبدو أن مسيرة سيرجي روبرتو لاعب برشلونة مع النادي قاربت على النهاية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلى الورق يعتبر عقد اللاعب الإسباني منتهيا منذ الشهر الماضي.

وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن صبر روبرتو انتهى ولن ينتظر النادي الكتالوني أكثر منذ ذلك ويقترب من الرحيل.

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وذكرت الصحيفة أن روبرتو يستمع بالفعل إلى عروض من الدوري الإنجليزي ولا يريد الاستمرار في الدوري الإسباني.

وتلقى المدافع عروضا من إشبيلية وفالنسيا وجيرونا وفقا للصحيفة، لكنه رفض الانتقال إلى أحدهم.

ماذا حدث؟

كان اللاعب البالغ من العمر 32 عاما قريبا من البقاء في برشلونة.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس في وقت سابق أن النادي الكتالوني يقترب من تجديد تعاقد روبرتو.

وكان ذلك في حالة بقاء تشافي هيرنانديز في تدريب الفريق، لكن رحيله وتولي هانز فليك المسؤولية غير كل شيء.

وتحدث تشافي في أكثر من مناسبة من قبل حول رغبته في بقاء روبرتو الذي يعتبر قائد داخل وخارج الملعب.

ولم يلعب روبرتو في أي فريق آخر طوال مسيرته على المستوى الاحترافي.

برشلونة الدوري الإنجليزي سيرجي روبيرتو تشافي هيرنانديز هانز فليك
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