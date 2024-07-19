السادس والأول في الكأس.. محمد هاني يسجل هدف فوز الأهلي على الألومنيوم

سجل محمد هاني هدف فوز الأهلي على الألومنيوم في كأس مصر.

والتقي الأهلي مع الألومنيوم على استاد القاهرة في آخر مباريات دور الـ 32 من الكأس

وجاء الهدف في الدقيقة 90+3 بعد تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك.

ورفع هاني رصيده من الأهداف مع الأهلي لـ 6 في جميع المسابقات خلال مسيرته.

جوووووووووول⚽💥.. تسديدة قوووية من محمد هاني تمنح الأهلي تذكرة عبور عقبة الألومنيوم في كأس مصر 🔥 pic.twitter.com/s44ie4a2Mo — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 19, 2024

ولأول مرة يسجل هدفين في موسم واحد مع الأهلي، بعدما هز شباك المقاولون العرب في الدوري المصري هذا الموسم.

وسبق أن سجل هاني في الدوري ضد النصر وإنبي والداخلية والمقاولون العرب، وفي كأس العالم للأندية سجل هدف الفوز على مونتيري المكسيكي، ويعد ذلك أول أهدافه في مسابقة كأس مصر.

وشارك هاني في 325 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 23 في جميع المسابقات.