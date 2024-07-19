السادس والأول في الكأس.. محمد هاني يسجل هدف فوز الأهلي على الألومنيوم

الجمعة، 19 يوليه 2024 - 22:16

كتب : FilGoal

الأهلي × الألومنيوم

سجل محمد هاني هدف فوز الأهلي على الألومنيوم في كأس مصر.

والتقي الأهلي مع الألومنيوم على استاد القاهرة في آخر مباريات دور الـ 32 من الكأس

وجاء الهدف في الدقيقة 90+3 بعد تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك.

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ورفع هاني رصيده من الأهداف مع الأهلي لـ 6 في جميع المسابقات خلال مسيرته.

ولأول مرة يسجل هدفين في موسم واحد مع الأهلي، بعدما هز شباك المقاولون العرب في الدوري المصري هذا الموسم.

وسبق أن سجل هاني في الدوري ضد النصر وإنبي والداخلية والمقاولون العرب، وفي كأس العالم للأندية سجل هدف الفوز على مونتيري المكسيكي، ويعد ذلك أول أهدافه في مسابقة كأس مصر.

وشارك هاني في 325 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 23 في جميع المسابقات.

محمد هاني كأس مصر الأهلي الألومنيوم
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