كأس مصر - الأهلي يجتاز الألومنيوم بهدف قاتل من هاني

بهدف متأخر، تغلب الأهلي على الألومنيوم في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس مصر.

وبدأ الأهلي بتشكيل مختلف تماما عن تشكيل المباراة السابقة في الدوري أمام مودرن سبورت، باستثناء وحيد هو المدافع رامي ربيعة.

الهدف سجله محمد هاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

كهربا يقود الهجوم وشوبير يحرس مرمى الأهلي أمام الألمنيوم🔴🦅📋#في_الكأس pic.twitter.com/28O9Rqz77R — FilGoal (@FilGoal) July 19, 2024

الشوط الأول شهد سكونا كبيرا، حاول الألومنيوم كسره في الدقيقة 14 بتسديدة على حدود المنطقة مرت فوق العارضة.

كان هذا هو الظهور الأول والأخير للفريق الضيف.

بينما حاول الأهلي في الدقيقة 43 بأخطر فرص الشوط الأول، برأسية من رامي ربيعة مرت فوق العارضة.

الشوط الثاني شهد المزيد من النشاط، حيث سدد محمد هاني من داخل المنطقة في الدقيقة 48 ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

وفي الدقيقة 59 حل وسام أبو علي ومحمد مجدي أفشة بدلا من أليو ديانج ومروان عطية.

وضاع هدف محقق من كهربا في الدقيقة 70، بتسديدة قوية ارتدت من القائم الأيسر.

وأتى طاهر محمد طاهر بدلا من رضا سليم في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 79 تحصل الأهلي على ركلة جزاء من لمسة يد على مدافع الألومنيوم.

ولكن وبغرابة شديدة، مرت تسديدة وسام أبو علي للركلة في الدقيقة 82 بجوار القائم.

على غير العادة وسام أبو علي يهدر ركلة جزاء للأهلي أمام الألمنيوم ⚽❌pic.twitter.com/LC8y2v8VlL — FilGoal (@FilGoal) July 19, 2024

وتعد تلك الركلة الجزائية الأولى التي يهدرها أبو علي مع الأهلي بعد سجل 4 من قبل وجميعها في الدوري المصري.

ولأول مرة يهدر أبو علي منذ شهر أكتوبر 2022.

وأهدر أبو علي 3 ركلات جزاء في مسيرته وسجل 10 حتى الآن.

تغيير الأهلي الرابع شهد نزول كريم فؤاد بدلا من عمر كمال في الدقيقة 84.

وأخيرا أتى الهدف في الدقيقة 93، بعد عرضية من كريم فؤاد تلقاها محمد هاني وسدد على يمين الحارس في الشباك.

جوووووووووول⚽💥.. تسديدة قوووية من محمد هاني تمنح الأهلي تذكرة عبور عقبة الألومنيوم في كأس مصر 🔥 pic.twitter.com/s44ie4a2Mo — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 19, 2024

وبذلك يتأهل الأهلي لمواجهة فاركو في دور الـ 16 لكأس مصر.

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