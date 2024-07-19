كأس مصر - الأهلي يجتاز الألومنيوم بهدف قاتل من هاني

الجمعة، 19 يوليه 2024 - 22:09

كتب : FilGoal

الأهلي × الألومنيوم

بهدف متأخر، تغلب الأهلي على الألومنيوم في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس مصر.

وبدأ الأهلي بتشكيل مختلف تماما عن تشكيل المباراة السابقة في الدوري أمام مودرن سبورت، باستثناء وحيد هو المدافع رامي ربيعة.

الهدف سجله محمد هاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

الشوط الأول شهد سكونا كبيرا، حاول الألومنيوم كسره في الدقيقة 14 بتسديدة على حدود المنطقة مرت فوق العارضة.

كان هذا هو الظهور الأول والأخير للفريق الضيف.

بينما حاول الأهلي في الدقيقة 43 بأخطر فرص الشوط الأول، برأسية من رامي ربيعة مرت فوق العارضة.

الشوط الثاني شهد المزيد من النشاط، حيث سدد محمد هاني من داخل المنطقة في الدقيقة 48 ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

وفي الدقيقة 59 حل وسام أبو علي ومحمد مجدي أفشة بدلا من أليو ديانج ومروان عطية.

وضاع هدف محقق من كهربا في الدقيقة 70، بتسديدة قوية ارتدت من القائم الأيسر.

وأتى طاهر محمد طاهر بدلا من رضا سليم في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 79 تحصل الأهلي على ركلة جزاء من لمسة يد على مدافع الألومنيوم.

ولكن وبغرابة شديدة، مرت تسديدة وسام أبو علي للركلة في الدقيقة 82 بجوار القائم.

وتعد تلك الركلة الجزائية الأولى التي يهدرها أبو علي مع الأهلي بعد سجل 4 من قبل وجميعها في الدوري المصري.

ولأول مرة يهدر أبو علي منذ شهر أكتوبر 2022.

وأهدر أبو علي 3 ركلات جزاء في مسيرته وسجل 10 حتى الآن.

تغيير الأهلي الرابع شهد نزول كريم فؤاد بدلا من عمر كمال في الدقيقة 84.

وأخيرا أتى الهدف في الدقيقة 93، بعد عرضية من كريم فؤاد تلقاها محمد هاني وسدد على يمين الحارس في الشباك.

وبذلك يتأهل الأهلي لمواجهة فاركو في دور الـ 16 لكأس مصر.

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