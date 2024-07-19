الأولى منذ 2022.. أبو علي يهدر ركلة جزاء ضد الألومنيوم

أهدر وسام أبو علي لاعب الأهلي ركلة جزاء ضد الألومنيوم في كأس مصر 2023-24.

ويلتقي الأهلي مع الألومنيوم على استاد القاهرة في آخر مباريات دور الـ 32 من الكأس

وتحصل الأهلي على ركلة جزاء بلمسة يد على مدافع الألومنيوم في الدقيقة 79.

وانبرى الدولي الفلسطيني للكرة وسددها أرضية مرت بجوار القائم الأيسر خارج المرمى، وظل التعادل السلبي مستمرا.

الحظ يعاند الأهلي✋.. وسام أبو علي يهدر ركلة جزاء للأهلي ضد الألومنيوم في الدقائق الأخيرة من مباراة الفريقين بـ كأس مصر 🔥 pic.twitter.com/rokCc1SwiH — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 19, 2024

وتعد تلك الركلة الجزائية الأولى التي يهدرها أبو علي مع الأهلي بعد سجل 4 من قبل وجميعها في الدوري المصري.

ولأول مرة يهدر أبو علي منذ شهر أكتوبر 2022.

وأهدر أبو علي 3 ركلات جزاء في مسيرته وسجل 10 حتى الآن.

وشارك أبو علي في 20 مباراة مع الأهلي سجل 11 وصنع 4 في جميع المسابقات حتى الآن.