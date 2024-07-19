الأولى منذ 2022.. أبو علي يهدر ركلة جزاء ضد الألومنيوم

الجمعة، 19 يوليه 2024 - 21:57

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - الأهلي

أهدر وسام أبو علي لاعب الأهلي ركلة جزاء ضد الألومنيوم في كأس مصر 2023-24.

ويلتقي الأهلي مع الألومنيوم على استاد القاهرة في آخر مباريات دور الـ 32 من الكأس

وتحصل الأهلي على ركلة جزاء بلمسة يد على مدافع الألومنيوم في الدقيقة 79.

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وانبرى الدولي الفلسطيني للكرة وسددها أرضية مرت بجوار القائم الأيسر خارج المرمى، وظل التعادل السلبي مستمرا.

وتعد تلك الركلة الجزائية الأولى التي يهدرها أبو علي مع الأهلي بعد سجل 4 من قبل وجميعها في الدوري المصري.

ولأول مرة يهدر أبو علي منذ شهر أكتوبر 2022.

وأهدر أبو علي 3 ركلات جزاء في مسيرته وسجل 10 حتى الآن.

وشارك أبو علي في 20 مباراة مع الأهلي سجل 11 وصنع 4 في جميع المسابقات حتى الآن.

وسام أبو علي الأهلي كأس مصر
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