"اتفقنا مع شخص ادعى تمثيل تليفونات بني سويف".. اعتذار الشركة الراعية لطرفي الودية الوهمية

قدمت الشركة الراعية للمباراة الودية التي أقيمت بين تليفونات بني سويف وكاظمة الكويتي بالاعتذار بعد خداعها من أحد الأشخاص.

وانتصر كاظمة بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف على تليفونات بني سويف.

وأعلن تليفونات بني سويف عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" أنه لم يواجه كاظمة وأن فترة الإعداد لم يبدأها من الأساس.

وجاء بيان الشركة كالتالي:

تتقدم شركة ستار ميكر فوتبول بالاعتذار الرسمي لمجلس إدارة نادي كاظمه الكويتي وجميع محبيه عن الخطأ غير المتعمد بشأن المباراة الودية التي أقيمت أمس الخميس.

الشركة اتفقت مسبقا لإقامة عدة مباريات وكان من بينها مباراة بين نادي كاظمة ونادي تليفونات بني سويف وتم تحديدها مسبقا مع أحد الأشخاص الذي ادعى أنه يمثل نادي تليفونات بني سويف.

ولكن للأسف الشديد الشركة تعرضت لخداع من ممثل نادي تليفونات بني سويف الذي اتضح فيما بعد انه لا تربطه أي صلة بالنادي، كما ادعى كذبا أن الفريق المنافس يمثل نادي تليفونات بني سويف.

والشركة تنفي علاقة نادي كاظمة بما حدث وكذلك نادي تليفونات بني سويف، وبناء عليه فأن الشركة تتعهد بعدم تكرار الواقعة المؤسفة مستقبلا وأن الشركة تتحمل المسؤولية المادية والأدبية عن ذلك.

وتتقدم الشركه بالاعتذار الرسمي لمجلس ادارة نادي كاظمة الرياضي.

ماذا حدث؟

أعلن نادي كاظمة الكويتي فوزه وديا على تليفونات بني سويف بسبعة أهداف لهدف، إلى هنا وكل شيء بدا طبيعيا.

لكن ما حدث لاحقا كان مثيرا.

فقد أعلن تليفونات بني سويف عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" أنه لم يواجه كاظمة وأن فترة الإعداد لم يبدأها من الأساس.

فما هي كواليس القصة؟