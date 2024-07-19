حوار – كومان عن رحيل ميسي من برشلونة.. وعلاقته بـ لابورتا واقتصاد النادي السيء

تحدث رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا في العديد من الأشياء عن فترة تدريبه لـ برشلونة في السابق.

وتولى المدرب الهولندي تدريب الفريق الكتالوني في موسم 2020-2021 حتى 2021-2022.

ورحل ليونيل ميسي أسطورة برشلونة عن الفريق في فترة تدريبه.

وتعرض كومان للإقالة من قبل خوان لابورتا رئيس النادي ونشبت خلافات بينهما ورحل دون الحصول على أمواله كاملة حتى تمكن من أخذها في وقت لاحق.

وجاء الحوار كالتالي مع صحيفة موندو ديبورتيفو:

عن جوندوجان

أنا أحب إلكاي جوندوجان لأنه لاعب رائع، لكنني أعتقد أن النادي يجب أن ينظر إلى المستقبل، وهيكل النادي في السنوات القليلة المقبلة، يمكن أن نتجادل حول روبرت ليفاندوفسكي ومع لاعبين آخرين، لكن ذلك لمدة عامين أو ثلاثة أعوام فقط.

اقتصاد النادي

لا يمكنك التعاقد مع لاعب مثل فينيسيوس جونيور كل موسم، برشلونة لديه لاعبين شباب أو وقعوا معهم في سن مبكرة، هذا هو المستقبل، في النهاية عليك أن تفوز بالبطولات، وهذا لا يحدث.

لا يعتمد الأمر على أعمار اللاعبين، لأن المطلوب هو الألقاب، وأعتقد أن ذلك سيحدث خلال عامين.

وفقا لما تقوله الصحافة، قرأت أن برشلونة سيظل في نفس الوضع الاقتصادي السيئ الذي كان عليه قبل عامين.

عن تعاقدات النادي وقت وجوده

لا يمكن المقارنة، عندما كنت مدربا للفريق لم يكن هناك أموال ولا فرصة للتعاقد مع لاعبين، ثم رأيت لاعبين مثل بيدري وجافي وبعض المواهب الجيدة جدا الأخرى.

في هولندا، اعتدنا على ذلك لإعطاء الفرص للشباب، لا يهمني إذا كانوا في سن 20 أو 32 عاما، يجب على كل ناد أن يعمل من أجل الحصول على مستقبل جيد.

عن التعاقد مع لاعبين في عمر 33-34 عاما

ليست هناك حاجة للمناقشة حول التعاقد مع جوندوجان، فهو لاعب عظيم ومحترف كبير مثل ليفاندوفسكي، لكنها صفقة قصيرة المدى لأنهم في عمر معين.

لا يمكنك التعاقد مع لاعبين أو ثلاثة من هذا النوع كل موسم، التعاقد مع لاعب يبلغ من العمر 22 عاما أفضل للمستقبل من التعاقد مع لاعب يبلغ من العمر 33 أو 34 عاما.

عن المفاوضات مع جولر

يجب على اللاعب أن يختار المكان الذي يريد الذهاب إليه، يتم نشر الكثير من الأشياء في الصحافة عن برشلونة وعلينا أن نحاول العمل الجاد والبحث عن الأفضل للنادي، أنه لاعب شاب ويملك الإمكانات.

ديون له من برشلونة

النادي لا يدين لي بأي أموال.

عن ليونيل ميسي

الوضع مختلف تماما عما كان عليه قبل عامين مع ميسي، لقد كان السماح له بالرحيل خطأ كبيرا، كنت أتمنى دائما أن يبقى في برشلونة مدى الحياة، لكن السماح له بالرحيل كان خطأ كبيرا.

عن العلاقة مع خوان لابورتا

الأمر يتعلق أكثر بشخصيتي، أعلم أن هناك خطرا كمدرب عندما لا تسير الأمور على ما يرام، يمكن إقالة المدرب، ليس لدي مشكلة في ذلك، هذه ليست المرة الأولى التي يحدث لي ذلك، الأمر يكمن في طريقة معاملة شخص ما، أنا مهم للنادي، ولم تكن معاملة صادقة للغاية، ولهذا السبب لدي اعتقاداتي عن الأمر.

إعادة العلاقة الطيبة مع لابورتا؟

لا أعرف، هذه أشياء يمكن أن تحدث، لكن الأمر بالنسبة لي ليس كما أظهروها.