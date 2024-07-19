انتهت في كأس مصر - الأهلي (1)-(0) الألومنيوم
الجمعة، 19 يوليه 2024 - 20:03
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية لمباراة الأهلي أمام الألومنيوم في دور الـ 32 لكأس مصر.
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ق 93 جوووول في الوقت القاتل.. عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق كريم فؤاد إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد هاني بتسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.
ق 82 وسام أبو علي يهدر ركلة الجزاء بجوار القائم
ق 79 ركلة جزاااء للأهلي بسبب لمسة يد على لاعب الألومنيوم
ق 77 مشاركة طاهر محمد طاهر بدلا من رضا سليم
ق 70 هدف محقق ضائع للأهلي بتسديدة قوية عن طريق محمود كهربا من داخل منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيسر للمرمى.
ق 59 وسام أبو علي ومحمد مجدي أفشة بدلا من أليو ديانج ومروان عطية
ق 48 تسديدة قوية عن طريق محمد هاني لاعب الأهلي من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.
استراحة
ق 43 رأسية خطيرة من رامي ربيعة ولكن فوق العارضة
ق 38 تسلل على بيرسي تاو لاعب الأهلي نتيجة تمركز خاطئ خلف مدافعي الألومنيوم.
ق 14 تسديدة قوية عن طريق لاعب الأولمنيوم من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى.
بداية المباراة