غزل المحلة يضم لاعب سموحة
الجمعة، 19 يوليه 2024 - 19:59
كتب : FilGoal
أتم نادي غزل المحلة إجراءات التعاقد مع محمد عصام لاعب وسط غزل المحلة.
وانتقل اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة.
وتضمن الاتفاق بشأن انتقال محمد عصام بندا يمنح غزل المحلة أحقية الشراء.
ويتولى أحمد عيد عبد الملك مهمة المدير الفني لنادي غزل المحلة ونجح في إعادته للدوري الممتاز.
ويستعد غزل المحلة لخوض منافسات الدوري الممتاز بالموسم الجديد بعد حصوله على المركز الثاني بدوري المحترفين.
محمد عصام البالغ من العمر 26 عاما، سبق له اللعب لنادي لافيينا قبل الانتقال إلى سموحة في صيف 2022.
نرشح لكم
مصدر من الزمالك لـ في الجول: موقفنا سليم ضد بروكسي.. وموقف إنذارات نبيل عماد مصدر من اتحاد الكرة يكشف مدى صحة مشاركة نبيل عماد ضد بروكسي خبر في الجول - مودرن سبورت يتمم اتفاقه لضم موهبة منتخب السويس كأس مصر - غياب رباعي.. في الجول يكشف قائمة الأهلي أمام الألومنيوم بوسكا لـ في الجول: انتظر قرار علي ماهر للعودة لـ المصري.. وهذه قيمة الشرط الجزائي إمام عاشور: سأظل مدينا لـ الأهلي وجمهوره العظيم الأهلي يوضح موقفه من تذاكر مباراة القمة الأهلي يتحمل قيمة تذاكر جماهيره في مباراة بيراميدز.. ويحدد سعر تذكرة مبارياته المقبلة
أخر الأخبار
غزل المحلة يضم لاعب سموحة 2 ساعة | الدوري المصري