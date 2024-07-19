غزل المحلة يضم لاعب سموحة

الجمعة، 19 يوليه 2024 - 19:59

كتب : FilGoal

محمد عصام - غزل المحلة

أتم نادي غزل المحلة إجراءات التعاقد مع محمد عصام لاعب وسط غزل المحلة.

وانتقل اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وتضمن الاتفاق بشأن انتقال محمد عصام بندا يمنح غزل المحلة أحقية الشراء.

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ويتولى أحمد عيد عبد الملك مهمة المدير الفني لنادي غزل المحلة ونجح في إعادته للدوري الممتاز.

ويستعد غزل المحلة لخوض منافسات الدوري الممتاز بالموسم الجديد بعد حصوله على المركز الثاني بدوري المحترفين.

محمد عصام البالغ من العمر 26 عاما، سبق له اللعب لنادي لافيينا قبل الانتقال إلى سموحة في صيف 2022.

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