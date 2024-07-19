تقرير: اتحاد جدة يتفق مع أستون فيلا للتعاقد مع ديابي

توصل نادي اتحاد جدة إلى اتفاق مع أستون فيلا لضم موسى ديابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب إذاعة RMC الفرنسية فإن الاتفاق تم بين النادي السعودي والإنجليزي، وستكون قيمة الثفقة 55 مليون يورو. وأصبح الأمر مسألة وقت فقط حتى يعلن عنه.

وأفادت الإذاعة أن اتحاد جدة اتفق مع الجناح الفرنسي على بنود العقد مدته، إذ سيوقع حتى 2029.

وحدد أوناي إيمري مدرب أستون فيلا اللاعب الذي سيعوض موسى ديابي.

ونشر موقع "ذا أثليتك" في وقت سابق أن إيمري حدد البرتغالي جواو فيليكس لاعب أتليتكو مدريد بديلا لديابي حال إتمام انتقاله إلى الدوري السعودي.

وعاد جواو فيليكس إلى اتليتكو مدريد بعدما انتهت فترة إعارته إلى برشلونة بنهاية الموسم المنصرم.

وكان ديابي قد انتقل إلى أستون فيلا بنحو 34 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من باير ليفركوزن الألماني.

وخاص اللاعب البالغ من العمر 25 عاما 54 مباراة مع أستون فيلا في الموسم الماضي في كافة البطولات، وسجَّل خلالها 10 أهداف، وصنع 9.

وتعاقد أستون فيلا مع ديابي من باير ليفركوزن في صيف 2023 مقابل 55 مليون يورو أيضا.

وتعاقد اتحاد جدة مع حسام عوار لاعب روما وأحمد الغامدي حتى الآن.