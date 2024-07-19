كرة طائرة - مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة التعاقد مع شروق فؤاد

كشف مصدر من نادي الزمالك حقيقة تعاقد النادي مع شروق فؤاد لاعبة الكرة الطائرة بعد فسخ تعاقدها مع الأهلي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الزمالك لم يعقد أي جلسات مع شروق فؤاد ولم يتم توقيع أي عقود حتى الآن كما تردد مؤخرا".

وأوضح "فريق الطائرة يبدأ تجهيزاته للموسم المقبل، وسيضم احتياجاته وفقا للرؤية الفنية".

وكشف مصدر من النادي الأهلي عن فسخ عقد شروق فؤاد لاعبة فريق الأهلي للكرة الطائرة "سيدات".

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "شروق فؤاد قدمت طلبا لفسخ عقدها والرحيل عن النادي".

وأضاف "النادي استطلع رأي المدرب ولم يمانع ذلك، وبالتالي تم فسخ العقد بناء على طلب اللاعبة".

وأكمل "لا توجد مشاكل واللاعبة حرة في اختيار وجهتها القادمة. الأهلي ساندها لآخر لحظة في جراحتها وبعد العودة من الإصابة".

وأجرت شروق فؤاد جراحة في معصم اليد في أبريل الماضي، حيث تسببت الإصابة في انتهاء موسمها الماضي.

وكانت اللاعبة قد تعرضت لقطع في أوتار اليد خلال مباراة الفريق ضد ناصرية بجاية الجزائري في بطولة إفريقيا للأندية.