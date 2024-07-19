كرة طائرة - مصدر من الأهلي لـ في الجول: تم فسخ عقد شروق فؤاد
الجمعة، 19 يوليه 2024 - 19:30
كتب : حسام نور الدين
كشف مصدر من النادي الأهلي عن فسخ عقد شروق فؤاد لاعبة فريق الأهلي للكرة الطائرة "سيدات".
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "شروق فؤاد قدمت طلبا لفسخ عقدها والرحيل عن النادي".
وأضاف "النادي استطلع رأي المدرب ولم يمانع ذلك، وبالتالي تم فسخ العقد بناء على طلب اللاعبة".
وأكمل "لا توجد مشاكل واللاعبة حرة في اختيار وجهتها القادمة. الأهلي ساندها لآخر لحظة في جراحتها وبعد العودة من الإصابة".
وأجرت شروق فؤاد جراحة في معصم اليد في أبريل الماضي، حيث تسببت الإصابة في انتهاء موسمها الماضي.
وكانت اللاعبة قد تعرضت لقطع في أوتار اليد خلال مباراة الفريق ضد ناصرية بجاية الجزائري في بطولة إفريقيا للأندية.
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