تشكيل الألومنيوم - خماسي دفاعي لمواجهة الأهلي في كأس مصر

أعلن نادي الألومنيوم عن التشكيل الذي يبدأ به مباراة دور الـ 32 في كأس مصر أمام الأهلي.

وجاء تشكيل الألومنيوم كالتالي:

حراسة المرمى: محمود صلاح

خط الدفاع: محمد حفظي - حمادة المعناوي - إيهاب فؤاد - محمد مجدي - يوسف مبروك

خط الوسط: محمد خطاب - حسام حسن - عبد الله دومينيك

خط الهجوم: محمود بنزيمة - فوزي شعبان

البدلاء: محمد رمضان - مبارك عبيد - علي شعبان - شريف حسين - محمد إسماعيل توتو - أحمد عبد العظيم - محمد طارق - مراد صبري - محمود كمال

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع فاركو في دور الـ 16.