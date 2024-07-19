تشكيل الأهلي - 10 تعديلات دفعة واحدة في مواجهة الألومنيوم

الجمعة، 19 يوليه 2024 - 19:09

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة الألومنيوم في دور الـ 32 لكأس مصر.

ولم يبدأ من تشكيل المباراة الماضية أمام مودرن سبورت سوى رامي ربيعة، حيث أجرى كولر 10 تعديلات دفعة واحدة .

وجاء تشكيل الأحمر كالتالي:

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حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عمر كمال

خط الوسط: كريم وليد - مروان عطية - أليو ديانج

خط الهجوم: بيرسي تاو - محمود عبد المنعم كهربا - رضا سليم

البدلاء: محمود الزنفلي - خالد عبد الفتاح - أحمد عابدين - كريم فؤاد - أكرم توفيق - محمد مجدي أفشة - محمد عبد الله - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة، بفارق 5 نقاط عن بيراميدز المتصدر الذي لعب 3 مباريات أكثر.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع فاركو في دور الـ 16.

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