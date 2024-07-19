"اعتذار الشركة المنظمة".. أول رد من كاظمة على الودية الوهمية ضد تليفونات بني سويف

الجمعة، 19 يوليه 2024 - 19:09

كتب : FilGoal

صورة من المباراة من الحساب الرسمي لنادي كاظمة عبر إكس

نشر نادي كاظمة الكويتي بيانا بشأن المباراة الودية الوهمية التي لعبها ضد تليفونات بني سويف.

وانتصر كاظمة بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف على تليفونات بني سويف.

وأعلن تليفونات بني سويف عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" أنه لم يواجه كاظمة وأن فترة الإعداد لم يبدأها من الأساس.

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وجاء بيان النادي الكويتي كالتالي:

تابع نادي كاظمة الرياضي الأخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المباراة الودية التي أقيمت مساء الخميس 2024/7/18 أمام نادي تليفونات بني سويف انتهت بتيجة 1/7 لصالح كاظمة، وذلك في إطار استعدادات الفريق للموسم الرياضي القادم وعليه يود النادي بيان الآتي:

-تقع مسئولية تنظيم المعسكر التدريبي بكافة تفاصيله بما فيها المباريات الودية المقرر إقامتها بتاريخ 18 - 22 - 26 - 30 يوليو على الشركة المنظمة للمعسكر بموجب العقد الموقع بين النادي والشركة.

-لن تقام أي مباراة ودية قادمة دون موافقة رسمية معتمدة من مسئولي الناديين.

-تتحمل الشركة المنظمة للمعسكر التدريبي المسئولية القانونية والجزائية وما ترتب على هذا الخطأ من تأثير تجاه الناديين تلفونات بني سويف ونادي كاظمة.

-تقوم الشركة بنشر بيان رسمي عبر موقعها الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المقروء مباشرة بعد نشر هذا البيان تعلن تحملها المسئولية الكاملة عن هذا الخطأ وتتقدم باعتذار رسمي للناديين وتتعهد بعدم تكرار هذا الخطأ في المباريات القادمة وفيما تبقى من مدة المعسكر.

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ماذا حدث؟

أعلن نادي كاظمة الكويتي فوزه وديا على تليفونات بني سويف بسبعة أهداف لهدف، إلى هنا وكل شيء بدا طبيعيا.

لكن ما حدث لاحقا كان مثيرا.

فقد أعلن تليفونات بني سويف عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" أنه لم يواجه كاظمة وأن فترة الإعداد لم يبدأها من الأساس.

فما هي كواليس القصة؟

تحدث أحمد تمساح المشرف العام على الكرة في تليفونات بني سويف لـFilGoal.com اليوم الجمعة قائلا: "فوجئنا بذلك الخبر وأننا خضنا مباراة ودية في حين أن هناك اجتماع الأسبوع المقبل لاختيار الجهاز الفني الجديد".

وأكمل "نعمل الآن على اتخاذ الإجراءات القانونية فعندما بحثنا عن الموضوع فوجئا بأن هناك وكيل لاعبين يُدعى سيد رياض قام بخوض المباراة باسم تليفونات بني سويف".

وواصل المشرف العام على الكرة في تليفونات بني سويف حديثه "بعد قيامنا بنفي خوض المباراة التقط فيديو مدعيا بأنه شارك في المباراة باسم شركته الخاصة وهي شركة الرياض وليس تليفونات بني سويف".

وتابع أحمد تمساح حديثه متسائلا "إذن لماذا كتب كاظمة الكويتي على صفحته أنه خاض مباراة مع تليفونات بني سويف ولم يخضها مع فريق آخر؟".

وأردف "هذا الوكيل كان يتعامل مع نادي التليفونات ورشح أكثر من لاعب سابقا له فهو تربطه علاقة بالنادي لذا فقرر استغلال الاسم".

وأتم المشرف العام على الكرة في تليفونات بني سويف حديثه "سنتخذ الإجراءات القانونية حيال الأمر ونحذر من التعامل مع سيد رياض".

كاظمة الكويتي تليفونات بني سويف أحمد تمساح
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