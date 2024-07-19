إذاعة موزاييك: كريستو يصل تونس لبدء مشواره مع الصفاقسي

وصل التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي إلى بلاده تمهيدا للانضمام لصفوف الصفاقسي.

وكان FilGoal.com قد أشار في وقت سابق إلى موافقة الأهلي على إعارة اللاعب التونسي لمدة موسم واحد بالمجان.

وبحسب إذاعة موزاييك التونسية، فإن كريستو وصل إلى تونس وسيتم خلال ساعات الإعلان عن انضمامه رسميا إلى الصفاقسي معارا من الأهلي لمدة موسم.

واشترط الأهلي بأن يتحمل النادي التونسي راتب كريستو كاملا، وبالتالي يوفر المارد الأحمر راتب كريستو في ميزانيته.

وسبق أن قال مصدر من الأهلي - طلب عدم ذكر اسمه - في وقت سابق لـFilGoal.com: "بعدما وافق الأهلي على عرض الرجاء لبيع اللاعب دخل الصفاقسي في المفاوضات وتقدم بعرض لاستعارة اللاعب".

وانضم كريستو لصفوف الأهلي مطلع عام 2023 الماضي قادما من النجم الساحلي التونسي.

ولعب كريستو البالغ من العمر 21 عاما مع الأهلي 15 مباراة فقط في مختلف البطولات بعدد دقائق 455 دقيقة.

ولم ينجح اللاعب في التسجيل لكنه صنع هدفا.