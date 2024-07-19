موندو: لابورت يدخل حسابات ريال مدريد بعد ضياع يورو

دخل إيمريك لابورت مدافع النصر السعودي ضمن حسابات ريال مدريد لضمه هذا الصيف.

وقاد لابورت منتخب إسبانيا مؤخرا للتتويج بلقب يورو 2024.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد يدرس التعاقد مع لابورت بعد ضياع صفقة ليني يورو.

وانتقل الفرنسي يورو إلى مانشستر يونايتد بعدما كان قريبا من النادي الملكي.

جريدة الرياضية السعودية ذكرت في وقت سابق أن نادي النصر اشترط تكفل الأندية الراغبة في الحصول على خدمات لابورت برواتبه، أو تنازله عن جزء من عقده من أجل عودته إلى أوروبا.

وذلك بسبب أنها ستحمّل النادي بعض الأعباء المالية جراء الإعارة أو المخالصة النهائية على اعتبار أن عقده الاحترافي سيستمر مع النصر حتى صيف 2026.

ويتقاضى لابورت راتبًا قدره 15 مليون دولار سنويًا، خلاف امتيازات أخرى بالعقد تصل إلى 20 مليون دولار سنويًا، وهو ما يصعب مهمة النصر في التنازل عنه.

ويشترط النصر تكفل أحد الأندية الراغبة في ضمه برواتبه، أو تنازل لابورت عن جزء من عقده، حسب التقرير.

وانضم لابورت إلى صفوف النصر في صيف 2023 بموجب عقد يستمر حتى 2026 قادمًا من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وشارك لابورت في 40 مباراة بمختلف المسابقات الموسم الماضي.

وسجل المدافع الإسباني 4 أهداف، وصنع هدفا وحيدا.