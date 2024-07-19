ريال مدريد يكشف موعد تقديم إندريك للجماهير

الجمعة، 19 يوليه 2024 - 15:20

كتب : FilGoal

احتفال إندريك بهدف البرازيل ضد المكسيك

كشف ريال مدريد اليوم الجمعة النقاب عن موعد تقديم لاعبه الجديد إندريك لجماهيره.

وأوضح ريال مدريد في بيانه أنه سيقدم اللاعب البرازيلي الشاب في الـ27 من شهر يوليو الجاري في ملعبه سانتياجو برنابيو.

ومن المقرر بدء الحفل في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

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وسوف يرحب رئيس النادي فلورنتينيو بيريز بإندريك لحفل توقيع العقد.

واتفق اللاعب سابقا على التوقيع على عقد يربطه بريال مدريد لست سنوات مقبلة.

وبعد الحفل سيقام مؤتمرا صحفيا يتحدث فيه اللاعب البرازيلي مع الإعلاميين.

اللاعب صاحب الـ17 عاما يعد من ناشئي بالميراس البرازيلي وتدرج معه حتى وصل للفريق الأول.

وسجل إندريك 21 هدفا وصنع أربعة في 82 مباراة شارك فيهم مع الفريق الأول لبالميراس.

إندريك ريال مدريد بالميراس
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