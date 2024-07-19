ليكيب: سان جيرمان مصر على ضم أوسيمين

الجمعة، 19 يوليه 2024 - 15:00

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نابولي - أودينيزي

تمسك نادي باريس سان جيرمان بالتعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين هذا الصيف.

ويمتد تعاقد أوسيمين مع نابولي حتى صيف 2026.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن النادي الباريسي يجد في أوسيمين الحل الأمثل اقيادة هجومه في الموسم المقبل.

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ويوجد شرط جزائي في عقد أوسيمين يتيح له الرحيل في الصيف مقابل 120 مليون يورو.

سان جيرمان سيعاني في الموسم المقبل في خطه الهجومي بعد انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد مجانا بعد نهاية تعاقده.

أما على الجانب الآخر فقد حصل فيكتور أوسيمين على جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا، لكنه عانى من الإصابات خلال الموسم المنصرم.

وتمكن المهاجم النيجيري من تسجيل 17 هدفا وصناعة 4 في 32 مباراة لعبها مع البارتينوبي.

فيكتور أوسيمين نابولي باريس سان جيرمان
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