"لم نلعب ضدهم".. تليفونات بني سويف يكشف لـ في الجول كواليس انتحال اسمهم لمواجهة كاظمة

أعلن نادي كاظمة الكويتي فوزه وديا على تليفونات بني سويف بسبعة أهداف لهدف، إلى هنا وكل شيء بدا طبيعيا.

لكن ما حدث لاحقا كان مثيرا.

فقد أعلن تليفونات بني سويف عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" أنه لم يواجه كاظمة وأن فترة الإعداد لم يبدأها من الأساس.

فما هي كواليس القصة؟

📸صور من فوز كاظمة على تليفونات بني سويف 7/1 في الودية الأولى للسفير بمعسكر الأسكندرية#كاظمة#Kazma_SC pic.twitter.com/PpcgshhYFa — نادي كاظمة الرياضي (@Kazma_SC) July 18, 2024

تحدث أحمد تمساح المشرف العام على الكرة في تليفونات بني سويف لـFilGoal.com اليوم الجمعة قائلا: "فوجئنا بذلك الخبر وأننا خضنا مباراة ودية في حين أن هناك اجتماع الأسبوع المقبل لاختيار الجهاز الفني الجديد".

وأكمل "نعمل الآن على اتخاذ الإجراءات القانونية فعندما بحثنا عن الموضوع فوجئا بأن هناك وكيل لاعبين يُدعى سيد رياض قام بخوض المباراة باسم تليفونات بني سويف".

وواصل المشرف العام على الكرة في تليفونات بني سويف حديثه "بعد قيامنا بنفي خوض المباراة التقط فيديو مدعيا بأنه شارك في المباراة باسم شركته الخاصة وهي شركة الرياض وليس تليفونات بني سويف".

وتابع أحمد تمساح حديثه متسائلا "إذن لماذا كتب كاظمة الكويتي على صفحته أنه خاض مباراة مع تليفونات بني سويف ولم يخضها مع فريق آخر؟".

وأردف "هذا الوكيل كان يتعامل مع نادي التليفونات ورشح أكثر من لاعب سابقا له فهو تربطه علاقة بالنادي لذا فقرر استغلال الاسم".

وأتم المشرف العام على الكرة في تليفونات بني سويف حديثه "سنتخذ الإجراءات القانونية حيال الأمر ونحذر من التعامل مع سيد رياض".