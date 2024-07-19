"لم نلعب ضدهم".. تليفونات بني سويف يكشف لـ في الجول كواليس انتحال اسمهم لمواجهة كاظمة

الجمعة، 19 يوليه 2024 - 14:51

كتب : رضا السنباطي

صورة من المباراة من الحساب الرسمي لنادي كاظمة عبر إكس

أعلن نادي كاظمة الكويتي فوزه وديا على تليفونات بني سويف بسبعة أهداف لهدف، إلى هنا وكل شيء بدا طبيعيا.

لكن ما حدث لاحقا كان مثيرا.

فقد أعلن تليفونات بني سويف عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" أنه لم يواجه كاظمة وأن فترة الإعداد لم يبدأها من الأساس.

أخبار متعلقة:
صنداونز يضم مهاجما برازيليا ميلان يضم موراتا من أتليتكو مدريد بوستيكوجلو يرد على أنباء ترشيحه لخلافة ساوثجيت

فما هي كواليس القصة؟

تحدث أحمد تمساح المشرف العام على الكرة في تليفونات بني سويف لـFilGoal.com اليوم الجمعة قائلا: "فوجئنا بذلك الخبر وأننا خضنا مباراة ودية في حين أن هناك اجتماع الأسبوع المقبل لاختيار الجهاز الفني الجديد".

وأكمل "نعمل الآن على اتخاذ الإجراءات القانونية فعندما بحثنا عن الموضوع فوجئا بأن هناك وكيل لاعبين يُدعى سيد رياض قام بخوض المباراة باسم تليفونات بني سويف".

وواصل المشرف العام على الكرة في تليفونات بني سويف حديثه "بعد قيامنا بنفي خوض المباراة التقط فيديو مدعيا بأنه شارك في المباراة باسم شركته الخاصة وهي شركة الرياض وليس تليفونات بني سويف".

وتابع أحمد تمساح حديثه متسائلا "إذن لماذا كتب كاظمة الكويتي على صفحته أنه خاض مباراة مع تليفونات بني سويف ولم يخضها مع فريق آخر؟".

وأردف "هذا الوكيل كان يتعامل مع نادي التليفونات ورشح أكثر من لاعب سابقا له فهو تربطه علاقة بالنادي لذا فقرر استغلال الاسم".

وأتم المشرف العام على الكرة في تليفونات بني سويف حديثه "سنتخذ الإجراءات القانونية حيال الأمر ونحذر من التعامل مع سيد رياض".

كاظمة تليفونات بني سويف
نرشح لكم
خبر في الجول - مودرن سبورت يتمم اتفاقه لضم موهبة منتخب السويس أيمن عبد العزيز مديرا فنيا للإنتاج الحربي الدرجة الثانية - طارق يحيى مستمر مع إيسترن كومباني لموسم إضافي دوري المحترفين - وادي دجلة يعلن مدربه الجديد الخطوة الأولى بعد الاعتزال.. لافيينا يعين محمد صبحي مدربا لحراس المرمى رغم عدم الصعود للدوري.. مكافأة برتغالية لمدرب سبورتنج المعجزة لم تحدث.. حرس الحدود ينهي أحلام سبورتنج ويعود إلى الدوري الممتاز انتهت في الدورة الرباعية – سبورتنج (1)-(2) حرس الحدود.. المتأهل الثالث للدوري
أخر الأخبار
للسيدات فقط.. اتحاد الكرة يفتح باب التقدم للرخصة D 6 دقيقة | رياضة نسائية
تين هاج يكشف عن نقاش صدامي مع إدارة مانشستر يونايتد 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - غزل المحلة يحسم صفقة لاعب سموحة 39 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: تهديد مهدي بنعطية يحول مسار أوناحي من مارسيليا إلى قطر ساعة | الكرة الأوروبية
موندو: لابورت يدخل حسابات ريال مدريد بعد ضياع يورو ساعة | سعودي في الجول
ريال مدريد يكشف موعد تقديم إندريك للجماهير ساعة | الدوري الإسباني
ليكيب: سان جيرمان مصر على ضم أوسيمين 2 ساعة | الكرة الأوروبية
"لم نلعب ضدهم".. تليفونات بني سويف يكشف لـ في الجول كواليس انتحال اسمهم لمواجهة كاظمة 2 ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 "استثنائي".. مدرب ليفربول يشيد بما فعله صلاح في السباق القاسي 3 محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم نهائي ضد الأهلي.. ومهلة أخيرة قبل العقوبات 4 الأهلي يعلن وقف البث المباشر لقناته الفضائية