بوستيكوجلو يرد على أنباء ترشيحه لخلافة ساوثجيت

رد الأسترالي أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنام على إمكانية توليه تدريب منتخب إنجلترا خلفا لجاريث ساوثجيت.

وأعلن ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا ترك منصبه يوم الثلاثاء رسميا عقب الفشل في التتويج بلقب يورو 2024.

وقال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنام في تصريحات للصحفيين: "تدريب منتخب إنجلترا؟ أنا في بداية فترة الإعداد للموسم، وليس في ذهني شيء، سوى محاولة تحقيق النجاح مع توتنام".

وأضاف "لقد استمتعت بتجربتي مع أستراليا. قضيت 4 سنوات رائعة ومن الوارد في المستقبل أخوض تجربة مع أحد المنتخبات، لا أعلم ماذا سيحدث".

وأشرف بوستيكوجلو على تدريب منتخب استراليا في الفترة من 2013 إلى 2017.

وقاد بوستيكوجلو منتخب أستراليا إلى كاس العالم 2014 بلبرازيل 2014.

كما نجح في الفوز بكأس آسيا 2015، وأحرز لقب الدوري الاسكتلندي مرتين مع سلتيك قبل أن ينتقل إلى توتنام في الصيف الماضي.

وحسب B.B.C فإن الاتحاد الإنجليزي لا يتمسك بضرورة أن يكون المدير الفني المقبل من إنجلترا كما هي العادة.

ودرب إريكسون إنجلترا من 2001 إلى 2006، بينما استمر المدرب الإيطالي في تدريب إنجلترا لمدة 4 أعوام من 2008 حتى 2012.

وهُزم منتخب إنجلترا ضد إسبانيا في نهائي يورو 2024 الذي أقيم يوم الأحد الماضي في الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين بهدفين لهدف في النهائي.

وأفاد منتخب إنجلترا في بيان حول استقالة ساوثجيت: "بعد 102 مباراة وما يقرب من ثماني سنوات في منصبه، جاريث ساوثجيت سيترك منصبه كمدرب لمنتخب الأسود الثلاثة".

وكان تعاقد المدرب صاحب الـ53 عاما يمتد حتى الـ31 من شهر ديسمبر المقبل.

وتولى ساوثجيت تدريب منتخب إنجلترا في عام 2016 بعد اليورو التي أقيمت السنة ذاتها.

وقاد ساوثجيت منتخب بلاده لبلوغ نصف نهائي كأس العالم 2018 والحصول على المركز الرابع.

وفي يورو 2020 فشل في التتويج باللقب في ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن بعدما هُزم بركلات الترجيح ضد إيطاليا.

وودع كأس العالم 2022 من ربع النهائي على يد فرنسا.

وأخيرا فشل في التتويج بيورو 2024 بالهزيمة من إسبانيا.

وقاد ساوثجيت منتخب إنجلترا في 102 مباراة فاز في 64 مواجهة وهُزم في 18 وتعادل في 20.

وسجل منتخب إنجلترا تحت قيادته 230 هدفا واستقبل 86 آخرين.

وبذلك لن يحقق ساوثجيت أبدا هتاف "إنها عائدة إلى المنزل" في إشارة للفوز بالبطولات وعودة الكؤوس إلى مهد كرة القدم.

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