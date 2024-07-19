جارديان: وست هام يخطط لإعادة كانتي إلى الدوري الإنجليزي

الجمعة، 19 يوليه 2024 - 12:27

كتب : FilGoal

نجولو كانتي - اتحاد جدة والفتح

يخطط نادي وست هام يونايتد لإعادة الفرنسي نجولو كانتي إلى الدوري الإنجليزي.

وانضم كانتي إلى اتحاد جدة في الصيف الماضي قادما من تشيلسي.

وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن وست هام دخل في مفاوضات جادة مع اتحاد جدة لضم نجولو كانتي.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن تحرك وست هام جاء بطلب من المدرب الإسباني جوليان لوبيتيجي المعجب بقدرات النجم الفرنسي.

كانتي الذي يملك مسيرة ذهبية مع ليستر سيتي وتشيلسي سيخوض الترجبة الثالثة في بريميرليج حال إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وظهر كانتي بمستوى جيد مؤخرا خلال منافسات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

وحصل لاعب الوسط على جائزة رجل مباراة منتخب بلاده مرتين.

كانتي المتوج بلقب كاس العالم 2018 مع منتخب فرنسا ودع النسخة الأخيرة من اليورو على يد إسبانيا في نصف النهائي.

ولعب كانتي مع اتحاد جدة في الموسم المنصرم 44 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 6 آخرين في جميع المسابقات.

كانتي اتحاد جدة
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