أوديجارد: محبط من عدم المشاركة في يورو 2024

الجمعة، 19 يوليه 2024 - 12:05

كتب : FilGoal

مارتن أوديجارد - أرسنال ضد بايرن ميونيخ

يشعر النرويجي مارتن أوديجارد نجم أرسنال بالإحباط بسبب عدم المشاركة في يورو 2024.

وفشل منتخب النرويج في التأهل لبطولة يورو 2024 التي أقيمت في ألمانيا وحسم لقبها منتخب إسبانيا.

وقال أوديجارد عبر صحيفة "تليجراف" البريطانية: "كنت أريد المشاركة في يورو 2024، وأشعر بخيبة أمل كبيرة لفشلنا في التأهل".

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وأضاف "عندما تنظر إلى عدد المباريات التي نخوضها، وقوة هذه المباريات، ومدى صعوبة ممارسة كرة القدم في أعلى المستويات، تدرك أن الأمر صعب جداً، لذا فمن الجيد أن أحصل على قسط من الراحة، لكنني كنت أُفضل أن أشارك في نهائيات كأس الأمم الأوروبية".

منتخب النرويج فقد فرصته في التأهل إلى يورو 2024 لصالح نظيره الاسكتلندي.

فشل التأهل إلى اليورو زاد من متاعب أوديجار الذي خسر لقب الدوري الإنجليزي بعد صراع شرس بين ناديه ومانشستر سيتي.

وحصد مانشستر سيتي لقب الموسم المنصرم من الدوري الإنجليزي برصيد 91 نقطة بفارق نقطتين فقط عن أرسنال.

أوديجارد منتخب النرويج
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