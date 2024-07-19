مدرب الألومنيوم: نعاني مما فعله اتحاد الكرة معنا قبل لقاء الأهلي

أبدى هشام عبد المنعم المدير الفني للألومنيوم غضبه مما فعله اتحاد الكرة مع ناديه بعدم الإجابة عن استفساره مبكرا عن موعد مواجهة الأهلي.

ويلتقي الألومنيوم مساء اليوم الجمعة في استاد القاهرة في دور الـ32 من كأس مصر.

وتحدث مدرب الألومنيوم عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "نشعر بالإرهاق من كثرةالحديث مع اتحاد الكرة ولجنة المسابقات".

وأضاف "أنهينا الدوري الخاص بنا كأنه دوري المدارس ويتكون من تسعة فرق فقط وخضنا 16 مباراة ونلعب كل أسبوعين ونحصل على راحة من أجل إطالة فترة المسابقة".

وتابع "تساوينا مع ديروط في عدد النقاط وهم صعدوا بسبب المواجهات المباشرة".

وأكمل هشام عبد المنعم حديثه "الدوري انتهى في 26 أبريل الماضي وتحددت مباراة الكأس في 29 مايو ضد الأهلي بدون اللاعبين الدوليين".

وأردف "استمررنا في التدرب رغم نهاية الدوري من أجل المباراة ولكن فوجئنا قبل موعد اللقاء بثلاثة أيام بتأجيل المواجهة".

وأتم "أرسلنا أكثر من خطاب لمعرفة موعد المباراة ولم نحصل على أي رد".