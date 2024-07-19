أزمة بين بلايلي ومولودية الجزائر.. والترجي يضغط لإعادته

الجمعة، 19 يوليه 2024 - 11:49

كتب : FilGoal

يوسف بلايلي - الجزائر - بوركينا فاسو

تشهد الأيام الحالية أزمة بين نادي مولودية الجزائر ولاعبه يوسف بلايلي.

ويمتد تعاقد مولودية الجزائر مع بلايلي حتى نهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، فإن بلايلي طلب من إدارة ناديه زيادة راتبه وهو ما قابلته إدارة مولودية الجزائر بالرفض.

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وأوضحت الصحيفة أن والد بلايلي عقد جلسة مع إدارة المولودية وطلب رفع راتب ابنه لكن طلبه لم يتم الموافقة عليه ما قد يؤدي إلى رحيل اللاعب.

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في المقابل فتح الترجي التونسي باب المفاوضات مع بلايلي من أجل عودته للفريق من جديد.

بلايلي قاد نادي مولودية الجزائر للتتويج بلقب الدوري بعدما سجل 16 هدفا خلال 26 مباراة بالموسم المنصرم.

بلايلي الذي سبق له اللعب للترجي وتوج معه بلقبين لدوري أبطال إفريقيا يحظى باهتمام النادي التونسي ومن المقرر ان يتم حسم مصيره خلال الأيام المقبلة.

يوسف بلايلي مولودية الجزائر الترجي
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