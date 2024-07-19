بعد 4 سنوات.. هوليماند يستقيل من تدريب الدنمارك

قدم كاسبر هيولماند استقالته من تدريب منتخب الدنمارك عقب نهاية منفاست يورو 2024.

وودع منتخب الدنمارك منافسات يورو 2024 بالخسارة من ألمانيا في ثمن نهائي المسابقة.

وأعلن كاسبر هيولماند استقالته من تدريب منتخب الدنمارك بعد فترة وصفها بالرائعة.

هيولماند تولى منتخب الدنمارك منذ أغسطس 2020 في تجربته الأولى مع منتخب بلاده.

وقاد هيولماند منتخب الدنمارك خلال 54 مباراة، فاز في 32 وتعادل 8 مرات وخسر 14 مباراة.

وودع الدنمارك يورو 2024 بعد الخسارة من منتخب ألمانيا بنتيجة 2-0 على الدنمارك وتأهل لربع النهائي في مباراة توقفت ما يقارب 20 دقيقة قبل نهاية الشوط الأول بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفازت ألمانيا على الدنمارك بهدفين دون رد سجلهما كاي هافيرتز من ركلة جزاء وجمال موسيالا.

وكانت الدنمارك قد تأهلت إلى نصف نهائي يورو 2020، قبل أن تغادره على يد إنجلترا.