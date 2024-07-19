فقده المصري.. جاك إمبي إلى شباب بلوزداد

الجمعة، 19 يوليه 2024 - 01:39

كتب : عمرو نبيل

جاك إمبي - النجم الساحلي

أعلن شباب بلوزداد الجزائري عن تعاقده مع الكاميروني جاك إمبي لاعب النجم الساحلي.

وكان اللاعب هدفا للنادي المصري الذي تقدم بعرض لضمه استعدادا للموسم القادم.

وسبق وأن كشف FilGoal.com أن إمبي يفاضل بين عرض المصري وعرضين آخرين من الدوري الجزائري.

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وعاد إمبي لدائرة اهتمامات المصري في الصيف الجاري بعدما كان قريبا من الانتقال إليه في الصيف الماضي.

وقال مصدر مقرب من إمبي لـFilGoal.com : "اللاعب تلقى عرضا من المصري، وكذلك لديه عرضين من شباب بلوزداد و شبيبة القبائل بالدوري الجزائري".

اللاعب صاحب الـ24 عاما بدأ مسيرته في كانون ياوندي الكاميروني وانتقل إلى النجم الساحلي في 2020.

وخاض جاك إمبي مع النجم الساحلي 107 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 3 في جميع المسابقات.

ويستطيع جاك إمبي اللعب كلاعب خط وسط دفاعي أو قلب دفاع.

جاك إمبي الدوري الجزائري النجم الساحلي شباب بلوزداد المصري
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