إقالة وكيل وزارة الرياضة الأرجنتينية بسبب طلبه اعتذار ميسي عن الهتافات العنصرية

الجمعة، 19 يوليه 2024 - 01:28

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - نهائي كوبا أمريكا

أعلن مكتب الرئاسة الأرجنتيني إقالة خوليو جارو من منصبه كوكيل وزارة الرياضة بسبب تصريحاته بشأن هتافات لاعبي الأرجنتين العنصرية ضد فرنسا.

وفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقا حول هتافات لاعبي التانجو العنصرية بعد الفوز على كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024.

وصرّح جارو لإحدى الإذاعات المحلية: "على قائد المنتخب (ميسي) أن يعتذر في هذه الحالة وكذلك رئيس الاتحاد الأرجنتيني، هذا الأمر يجعلنا في موقف سيء".

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وبعد ساعات قليلة أصدر مكتب الرئاسة الأرجنتيني قرارا بإقالة جارو.

ونشر الحساب الرسمي للرئاسة الأرجنتينية: "لا يمكن لأي حكومة أن تقول ما يجب التعليق عليه، أو ما يجب التفكير فيه أو ما يجب فعله للمنتخب الأرجنتيني، بطل العالم وبطل أمريكا مرتين، أو لأي مواطن آخر. ولهذا السبب، لم يعد خوليو جارو وكيلا لوزارة الرياضة في البلاد".

ونشر إنزو فيرنانديز فيديو للاعبي منتخب الأرجنتين وهو يحتفلون ويهتفون بأغنية تتحدث عن اختلاف أصول اللاعبين في منتخب فرنسا، لكن الفيديو لاقى ردود أفعال قوية، خاصة من زملاء إنزو في تشيلسي الذي يعج باللاعبين الفرنسيين.

من جهته، استنكر نادي تشيلسي ما فعله لاعبه الأرجنتيني إنزو فيرناديز حين احتفل بالتتويج بلقب كوبا أمريكا 2024 بأغنية مسيئة للفرنسيين.

وأفاد تشيلسي في بيان: "يعتبر نادي تشيلسي لكرة القدم أن جميع أشكال السلوك العنصري غير مقبولة على الإطلاق".

وأضاف البيان "نحن فخورون بكوننا ناديا يشعر فيه كل الأشخاص من جميع الثقافات والمجتمعات والهويات بالترحيب".

وتابع البيان "نحن نقدر الاعتذار العلني الذي قدمه لاعبنا إنزو وسنستغل ذلك كفرصة للتثقيف حول هذه الأمور".

وأتم البيان "قام النادي باتخاذ إجراء تأديبي داخلي تجاه اللاعب".

ومن جهته، قدم إنزو فيرنانديز لاعب وسط تشيلسي ومنتخب الأرجنتين اعتذارا عقب ردود الأفعال القوية على الهتافات التي خرجت منه أثناء الاحتفال بلقب كوبا أمريكا 2024.

وقال إنزو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "أريد أن اعتذر بشدة عن الفيديو الذي نشرته خلال احتفالي مع منتخب بلادي، الأغنية تحتوي على لهجة مسيئة ولا يوجد تبرير لذلك".

وأضاف "أنا ضد العنصرية، واعتذر عن ما فعلته خلال نشوة الاحتفال بلقب كوبا أمريكا".

وشدد "هذا الفيديو وتلك الكلمات لا تعكس ما أؤمن به.. أتأسف بشدة".

في السياق نفسه، يستعد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب هتافات من لاعبي الأرجنتين، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وكشفت الوكالة عن كلمات الأغنية التي تقول "يلعبون لفرنسا، لكنهم من أنجولا، والدته نيجيرية ووالده كاميروني، لكن في جواز السفر فرنسي".

وتم إطلاق هذه الأغنية من قبل جماهير الأرجنتين في كأس العالم 2022 في قطر، أثناء النهائي الذي فاز فيه الألبيسيليستي باللقب على حساب الديوك بركلات الترجيح.

وفازت الأرجنتين بكوبا أمريكا الثانية على التوالي، وبطولتها الدولية الرابعة على التوالي بإضافة كأس العالم والفيناليسيما.

الأرجنتين توجت باللقب الـ16 في تاريخها بكوبا أمريكا، لتفض الشراكة مع أوروجواي في صدارة الأبطال التاريخيين للقارة اللاتينية.

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