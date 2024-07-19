النادي الثالث في آخر 3 مواسم.. شمايكل إلى سلتيك

أعلن سلتيك الاسكتلندي عن تعاقده رسميا مع كاسبر شمايكل حارس مرمى منتخب الدنمارك.

كاسبر شمايكل النادي : أندرلخت سيلتك

وجاء فيما أعلنه سلتيك أن شمايكل قائد منتخب الدنمارك في يورو 2024، قد انضم إلى صفوفه بعقد مدته عام واحد.

وكانت محطة شمايكل الأخيرة هي أندرلخت البلجيكي، الذي انضم إليه حرا في صيف 2023 لمدة عام مع خيار التمديد.

ذاك الخيار لم يتم اللجوء له، ليرحل الآن إلى سلتيك.

🆕 Velkommen, Kasper! 🇩🇰 Danish Euro 2024 captain and goalkeeper, Kasper Schmeichel, joins #CelticFC on a one-year deal - subject to international clearance. ✍️#KasperAnnounced🍀 — Celtic Football Club (@CelticFC) July 18, 2024

وكان شمايكل قبلها قد فسخ تعاقده مع نيس، الذي بدأ في صيف 2022 قادما من ليستر سيتي.

ليستر كان المحطة الأهم في تاريخ شمايكل ومسيرته الكروية بصورة عامة.

فشمايكل هو الحارس التاريخي لليستر سيتي والذي أسهم في تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي الوحيد في تاريخه في موسم 2015-2016.

وغادر منتخب الدنمارك يورو 2024 من دور الـ 16 على يد البلد المضيف ألمانيا.