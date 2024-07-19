رومانو: واحد من هذا الثنائي.. الضحية المرتقبة لمفاوضات يونايتد مع أوجارتي

يفاضل مانشستر يونايتد بين اثنين من لاعبي خط الوسط لديه لإفساح المجال أمام مانويل أوجارتي لاعب وسط باريس سان جيرمان.

يأتي ذلك بعد تقارير كشفت اقتراب الشياطين الحمر من حسم الصفقة الثالثة لهذا الصيف، بالتعاقد مع اللاعب الأوروجواياني.

وكشف الصحفي فابريزيو رومانو أن الضحية المرتقبة ستكون واحد من اثنين: البرازيلي كاسيميرو، والاسكتلندي سكوت مكتوميناي.

مكتوميناي من خريجي أكاديمية يونايتد، بينما انضم كاسيميرو لصفوف يونايتد قادما من ريال مدريد في صيف 2022.

ويشارك يونايتد الموسم المقبل في الدوري الأوروبي بعدما احتل المركز الثامن في الدوري الإنجليزي وكونه بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وأشار رومانو إلى أن الناديان في مفاوضات مستمرة مع وجود اهتمام من فرق أخرى.

أوجارتي انضم الموسم الماضي لباريس سان جيرمان قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي بعقد يمتد حتى 2028 مقابل 60 مليون يورو.

لاعب الوسط المدافع البالغ 23 عاما خاض الموسم المنقضي 37 مباراة بقميص الفريق الباريسي صنع خلالها 3 أهداف وتوج بالثلاثية المحلية.

وإذا انضم أوجارتي ليونايتد سيكون ثالث صفقات الشياطين الحمر الصيفية بعد كل من جوشوا زيركزي وليني يورو.

أوجارتي كان من عناصر منتخب أوروجواي الأساسية التي حققت برونزية كوبا أمريكا 2024.

وتعاقد مانشستر يونايتد حتى الآن مع المهاجم جوشوا زيركيزي، والمدافع ليني يورو.