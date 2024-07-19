متفوقا على إنتر.. يوفنتوس يضم كابال من فيرونا

الجمعة، 19 يوليه 2024 - 01:04

كتب : FilGoal

خوان كابال

أعلن نادي يوفنتوس ضم الظهير الكولومبي خوان كابال قادما من هيلاس فيرونا.

وأوضح يوفنتوس في بيانه الرسمي ضم اللاعب مقابل 11 مليون يورو بالإضافة لمكافآت مرتبطة بالأداء تقدر بمليوني يورو.

ويمتد عقد الكولومبي الشاب حتى صيف 2029.

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وتفوق يوفنتوس في المفاوضات على إنتر الذي كان من أبرز المهتمين بالحصول على خدمات كابال.

وأصبح كابال رابع صفقات يوفنتوس بعد دوجلاس لويز وميكيلي دي جريجوريو وخيفرين تورام.

اللاعب البالغ 23 عاما انضم من أتليتكو ناسيونال لهيلاس فيرونا في صيف 2022.

وشارك الموسم الماضي في 22 مباراة منها 17 كأساسي وساهم في بقاء الفريق وسط الكبار.

ويستطيع كابال أيضا اللعب كقلب دفاع.

وانضم كابال من قبل لمنتخب كولومبيا لكن دون خوض أي مباراة رسمية بقميص اللوس كافيتيروس.

ويستعد يوفنتوس للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مع مدربه الجديد تياجو موتا.

خوان كابال يوفنتوس هيلاس فيرونا
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